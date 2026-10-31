José Vargas, el hijo de Agustina Tarazona, la anciana que fue atropellada por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz peruana Leslie Stewart, en el Rímac, rechazó que su familia haya exigido S/ 50,000 y aclaró que el estado de salud de su madre permanece delicado.

Al ser consultado para ‘Q’Bochinche’, Vargas desmintió las afirmaciones de la artista, quien había señalado que la anciana padece de Alzheimer y que su entorno solicitó dicha suma de dinero, detallando su delicada situación.

El hombre sostuvo que su familia nunca ha solicitado dinero a Leslie Stewart

“Quiero desmentir a la señora Leslie Stewart, que está diciendo que nosotros estamos pidiendo 50 mil y que mi señora madre está bien. Está mintiendo mal. Ahorita está con traumatismo encefálico, tiene coágulo en la sangre en el cerebro y aparte tiene rotura de cadera”, declaró.

Vargas sostuvo además que los S/ 45,000 estimados corresponden al costo de la operación que necesita su madre (una posible cirugía de columna), descartando tanto un cobro a la familia del conductor como que la agraviada sufra alguna condición mental.

Una mujer de 82 años fue atropellada en el Rímac por Malek Rifai, hijo de la actriz Leslie Stewart. La víctima sufrió graves lesiones, entre ellas fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza, y permanece internada en la UCI. [3][4]

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“Mi mamá estaba lúcida. Mi mamá siempre compraba pan, salía a comprar al mercado. Mi mamá todavía era lúcida y estaba bien. Hace poco celebramos su cumpleaños. Es mentira lo que la señora Leslie está hablando. Nosotros en ningún momento le hemos pedido plata”, afirmó.

Por su parte, Leslie sostuvo previamente que su hijo cumplió con los procedimientos legales tras el accidente, como llamar al SOAT, trasladar a la mujer a una clínica, acudir a la comisaría y brindar ayuda económica diaria para los pasajes de los allegados.

Malek Rifai, hijo de Leslie Stewart

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Sin embargo, Vargas rebatió esa versión respecto al apoyo económico recibido, sosteniendo que los familiares de la actriz entregaron ayuda en pocas ocasiones. “Solo dos veces otorgó nada más S/ 50. El primer día me dio una bolsa de pañales”, precisó.

Ante la preocupación de que la cobertura del SOAT resulte insuficiente para cubrir los gastos en la Clínica Cayetano Heredia, la familia de la víctima evalúa gestionar su traslado a un hospital público.

Mientras tanto, el caso continúa bajo indagación de las autoridades policiales.

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