El hijo de la anciana atropellada sostuvo que su madre no padece ninguna enfermedad y que el día del accidente, estaba lúcida | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube / Composición EC
El hijo de la anciana atropellada sostuvo que su madre no padece ninguna enfermedad y que el día del accidente, estaba lúcida | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube / Composición EC
Por Redacción EC

José Vargas, el hijo de Agustina Tarazona, la anciana que fue atropellada por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz peruana Leslie Stewart, en el Rímac, rechazó que su familia haya exigido S/ 50,000 y aclaró que el estado de salud de su madre permanece delicado.

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