Liam Hemsworth se enteró del final de su matrimonio con Miley Cyrus por Instagram

Liam Hemsworth y Miley Cyrus anunciaron hace un mes con un comunicado en Instagram que su matrimonio terminó. Ahora todo parece indicar que el acuerdo no fue tomado en conjunto.

Según publicó el medio estadounidense Page Six, el protagonista de “Los Juegos del Hambre” se enteró de su ruptura con Miley a través de las redes sociales, donde comenzó a circular el comunicado que difundió el representante de la artista, en el que se confirmaba una separación de mutuo acuerdo.

La misma fuente aseguró a Page Six que el actor quedó sorprendido tras la noticia pues pese a que atravesaban una crisis en su relación, creía que aún podían solucionar sus problemas.

En cuanto a Miley, alguien de su entorno aseguró al mismo medio, que la cantante también creía que había posibilidades de reconciliación hasta que su expareja solicitó el divorcio.

"En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras", rezaba el comunicado que tomó por sorpresa a Liam, quien se encontraba pasando unos días en Australia y tras la noticia decidió quedarse en compañía de su familia.

Unos días más tarde, Hemsworth en su Instagram, con un corto mensaje, confirmó el fin de su matrimonio.

"Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y que no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier declaración que se me atribuya es falsa. Paz y amor", escribía el actor junto a una imagen de un bello atardecer.

Y sin esperar mucho, el 21 de agosto, Liam solicitó oficialmente el divorcio a Miley Cyrus alegando "diferencias irreconciliables".