Lily Collins, actriz de “Emily in Paris”, confirmó con emoción el nacimiento de su hija, Tove Jane McDowell, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

La bebé llegó al mundo a principios de esta semana en el norte de California, luego de un proceso de gestación subrogada.

Acompañada de una fotografía de la bebé, expresó: “Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestra increíble sustituta y por todos los que nos ayudaron en el camino”.

Por su parte, el esposo de Collins, el cineasta Charlie McDowell, también compartió su agradecimiento por el apoyo recibido, aclarando, a través de un comentario en Instagram, su postura respecto a las críticas sobre la gestación subrogada.

“Está bien no ser un experto en subrogación y no saber por qué alguien podría necesitar una gestante subrogada”, expresó, además de subrayar que las críticas no afectan su felicidad.

Collins y McDowell, quienes se casaron en 2021, han estado juntos desde 2019. En una entrevista reciente, McDowell destacó la emoción de ambos por convertirse en padres, y la pareja había hablado anteriormente sobre sus deseos de formar una familia.

“Estamos muy felices y agradecidos”, añadió McDowell en un comentario en la publicación de Collins.

La llegada de Tove Jane marca una nueva etapa para la actriz, quien también compartió anteriormente detalles sobre su vida personal y recuperación de un trastorno alimentario, según reveló en 2017 para Us Weekly.