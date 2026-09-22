Lima se prepara para bailar al ritmo de una celebración internacional. Por los 25 años de Zumba, la capital recibirá “Lima Se Mueve 2026 – The Fitness Experience”, festival que reunirá a destacados exponentes del dance fitness de Sudamérica, México y Estados Unidos.

El evento se realizará el domingo 11 de octubre, desde las 9 a.m., en la Explanada del Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro. La jornada ofrecerá más de cinco horas de baile, música y presentaciones en vivo para aficionados al ejercicio y público en general.

Uno de los principales invitados será Rodrigo Díaz. El bailarín, presentador y comunicador chileno, recordado por ganar el programa “Rojo Fama Contrafama”, regresará al Perú para liderar una de las sesiones. Díaz se desempeña como Zumba Educational Specialist desde 2006.

Lima recibirá importante festival internacional de dance fitness. (Foto: Difusión)

La cuota internacional también estará integrada por el mexicano William Villaseñor, conocido como “El Charro”, quien ha llevado sus clases a más de 30 países y participado en las Convenciones Mundiales de Zumba en Orlando. También llegará Edith González, instructora con más de 15 años de experiencia, además de la argentina Flor Salgado.

Perú tendrá sus propios representantes. Jerusa De Azambuja, Zumba Educational Specialist del país, encabezará la delegación nacional junto al Zumba Jammer™️ Manuel Salazar. Asimismo, Jeremy Iturri, bailarín y coreógrafo peruano relacionado con tendencias virales como “La Metralleta”, se sumará a la programación.

La propuesta no estará limitada únicamente a Zumba. Desde Paraguay llegará Mike Gavilán, creador de GOZA, formato que combina entrenamiento físico con ritmos urbanos. Además, participarán Vanessa Ibáñez, Jhordan Salazar, Deisi Rodas, Paolo Manyari, Karen Ruiz, Jota Bobadilla, Ingrit Varillas y Abraham Salinas.

Las clases de zumba se convirtieron en la elección preferida de las personas que buscan adelgazar de una forma sana y divertida. (Foto: Freepik).

“Lima Se Mueve 2026” estará abierto tanto para aficionados como para quienes recién quieran acercarse al dance fitness: no será necesario tener experiencia previa ni ser instructor certificado.