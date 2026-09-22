Lima recibirá importante festival internacional de dance fitness. (Foto: Difusión)
Lima recibirá importante festival internacional de dance fitness. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima se prepara para bailar al ritmo de una celebración internacional. Por los 25 años de Zumba, la capital recibirá “Lima Se Mueve 2026 – The Fitness Experience”, festival que reunirá a destacados exponentes del dance fitness de Sudamérica, México y Estados Unidos.

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