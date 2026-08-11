La actriz degustó platos como el lomo saltado, ceviche y más tradicionales del Perú | Foto: Instagram (@mslinshaye)
La actriz degustó platos como el lomo saltado, ceviche y más tradicionales del Perú | Foto: Instagram (@mslinshaye)
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Lin Shaye, conocida por interpretar a Elise Rainier en la saga de ‘Insidious’(La noche del demonio), recorrió Lima y disfrutó de la gastronomía peruana durante su visita promocional por el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’, que llegará a los cines el 20 de agosto.

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