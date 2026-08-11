La actriz estadounidense Lin Shaye, conocida por interpretar a Elise Rainier en la saga de ‘Insidious’(La noche del demonio), recorrió Lima y disfrutó de la gastronomía peruana durante su visita promocional por el estreno de ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’, que llegará a los cines el 20 de agosto.

Durante su estadía, la intérprete de 82 años visitó la Huaca Pucllana, en Miraflores, donde compartió su impresión sobre el sitio arqueológico. “¡Me encantó este increíble recorrido histórico por la Huaca Pucllana en Miraflores! ¿Pueden creer que construyeron esto? ¡Qué genial! ¡Qué final para un hermoso día!”, escribió junto a imágenes de la visita en sus redes sociales.

Shaye también recorrió la Vía Expresa, donde se detuvo para observar un panel publicitario de la nueva película que protagoniza, y visitó la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao.

La actriz compartió parte de su experiencia gastronómica en Perú y destacó su visita a Maido, restaurante dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura. “Increíblemente divertido y comida exquisita en Maido, el restaurante número uno del mundo. ¡Postre!”, publicó, donde mostró algunos momentos de su experiencia.

Además, degustó lomo saltado y compartió su impresión sobre el plato peruano. “Este delicioso plato se llama lomo saltado, que comimos en el restaurante Casa Tambo. Un lugar que debes visitar en Perú”, señaló.

Recibió artesanía y regalos de seguidores peruanos

Durante su recorrido por Lima, Shaye también visitó tiendas de artesanía, donde posó con un peluche de pingüino de Humboldt y mostró interés por objetos tradicionales como una figura de alpaquita. En otro momento, recibió un chullo como obsequio de algunos seguidores que se acercaron a saludarla.

La actriz llegó al Perú como parte de la gira promocional de ‘Insidious: Out of the Further’, convirtiendo al país en el único destino fuera de Estados Unidos incluido en la presentación internacional de la película. A su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, fue recibida por fanáticos que le pidieron fotografías y autógrafos.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Lin cuenta con más de 250 créditos entre cine y televisión, y es reconocida por sus participaciones en producciones de terror como ‘Insidious’, ‘La maldición’, ‘Ouija’ y ‘Pesadilla en Elm Street’, además de la comedia ‘Loco por Mary’.