Los últimos años no han sido los mejores para Linda Evangelista quien ha utilizado su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores y explicarles los motivos por los que ha estado alejada de la vida pública durante este largo tiempo.

A través de un extenso post que compartió en esta red social, la supermodelo canadiense mostró su lado más vulnerable para explicarles a sus fanáticos el drama que ha estado viviendo luego de someterse a un procedimiento estético por el que quedó “desfigurada e irreconocible”.

“Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo que prometió”, indicó inicialmente.

Evangelista refirió que el tratamiento que le hicieron “aumentó -no disminuyó- mi célula de grasa y me dejó deformado permanentemente incluso después de someterme a dos cirugías correctivas dolorosas y fallidas. Me han dejado, como han descrito los medios, ‘irreconocible’”.

Asimismo, explicó que ha “desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o HAP, un riesgo del que no me enteré antes de someterme a los procedimientos. La PAH no solo ha destruido muchos medios de vida, sino que me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio”.

“En el proceso, me he convertido en una reclusa”, manifestó al tiempo que anunció que presentará una demanda que -según consideró- la ayudará “para deshacerme de mi vergüenza”. Indicó también que quiso hacer pública su historia porque está “cansada de vivir de esta manera”. “Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no me veo como yo”, finalizó en su sentido texto.

Muchas de sus conocidas colegas, como Gigi Hadid, y sus entrañables amigas Cindy Crawford y Naomi Campbell (con quienes protagonizó cientos de pasarelas), le dejaron amorosos mensajes mostrándole todo su apoyo frente esta difícil situación que atraviesa.

Las últimas fotografías que ha compartido Linda Evangelista mostrando su rostro en redes sociales datan de 2019 y en ellas ya se aprecian algunas de las consecuencias de las que habla en este post, pues su rostro luce notablemente hinchado en comparación con instantáneas del pasado.

