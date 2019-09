Lindsay Lohan alista su regreso a la música y presenta un adelanto de su nuevo tema "Xanax"

A sus 33 años y tras protagonizar una serie de escándalos que la alejaron de la industria musical, Lindsay Lohan anunció su regreso a la música con su tema "Xanax".

El tema que lleva el nombre de un antidepresivo fue escuchado por primera vez por la radio “Virgin” de Dubái. Fueron poco menos de un minuto lo que se difundió hace unos días.

Respecto a la letra de la canción, esta se refiere a la ansiedad, la depresión y una constante lucha para cuidar de uno mismo, aspectos que parecen retratar la vida de Lindsay Lohan.

"¿Te gustaría sentarte a mi lado? Cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche", se escucha en la canción.

Tras lanzar el adelanto del tema, Kris Fade, presentadora de la emisora de Dubái, aseguró que este le parecía “increíble”. Esto “porque hay un mensaje detrás del tema”.

Respecto a la vida de Lindsay Lohan, hay que recordar que en 2014 abandonó Los Angeles para establecerse en Londres, donde también protagonizó nuevos escándalos, lo que la llevó a viajar a la isla griega de Mykonos, en 2018, donde protagoniza un reality show.

Además de esta labor y ser jurado del programa de talentos “Masked Singer Australia”, Lohan abrió su hotel en Grecia y gracias a la invitación de Republic Records, decidió relanzar su carrera como cantante.