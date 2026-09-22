El antecedente médico más reciente del músico ocurrió el 29 de agosto, cuando ingresó de manera voluntaria a un hospital en Saint Louis para someterse a evaluaciones preventivas | (Foto: EFE)
El antecedente médico más reciente del músico ocurrió el 29 de agosto, cuando ingresó de manera voluntaria a un hospital en Saint Louis para someterse a evaluaciones preventivas | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El cantante estadounidense Lionel Richie canceló tres presentaciones de su gira ‘Sing a Song All Night Long’ tras someterse a un procedimiento cardíaco para tratar una fibrilación auricular, según confirmó su representante mediante un comunicado enviado al medio Variety.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.