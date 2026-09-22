El cantante estadounidense Lionel Richie canceló tres presentaciones de su gira ‘Sing a Song All Night Long’ tras someterse a un procedimiento cardíaco para tratar una fibrilación auricular, según confirmó su representante mediante un comunicado enviado al medio Variety.

“El médico dijo que todo salió a la perfección”, detalló el vocero en la misiva, precisando que se trató de una intervención programada y no de emergencia, por lo que el intérprete de ‘Say You, Say Me’ tomará un descanso preventivo antes de reanudar sus compromisos profesionales.

Lionel Richie

La decisión afecta las fechas pactadas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, marcando el retorno del artista de 76 años para el 14 de octubre en Nevada.

El antecedente médico más reciente del músico ocurrió el 29 de agosto, cuando ingresó de manera voluntaria a un hospital en Saint Louis para someterse a evaluaciones preventivas tras experimentar mareos e inconvenientes para mantenerse de pie durante un show, sumado a un episodio similar registrado a finales de junio en Minesota.

TMZ reporting Lionel Richie is still in the ICU in St. Louis getting his heart checked after a concert at The Muny Saturday. He’s now expected to be released Wednesday. Richie was being treated for dehydration after fans say he was drinking electrolytes during the show and asked… pic.twitter.com/rKU9ze8QOV — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) September 2, 2026

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