El cantante estadounidense Lionel Richie canceló tres presentaciones de su gira ‘Sing a Song All Night Long’ tras someterse a un procedimiento cardíaco para tratar una fibrilación auricular, según confirmó su representante mediante un comunicado enviado al medio Variety.
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