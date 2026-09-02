El cantautor estadounidense Lionel Richie fue dado de alta el miércoles 2 de septiembre tras permanecer tres días internado voluntariamente en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en St. Louis, Misuri, informó la revista People.

El artista, de 77 años, fue ingresado por precaución luego de presentar dificultades para mantenerse de pie durante su presentación del sábado 29 de agosto en el recinto The Muny, donde solicitó una silla para interpretar la última canción de su espectáculo, “All Night Long”.

Lionel Richie escribió 'We are the World' al lado del fallecido Michael Jackson. (Foto: Netflix)

Médicos atribuyeron el cuadro inicial a una deshidratación ligera, aunque posteriormente se le practicaron exámenes cardíacos. Tras completar los chequeos, el músico viajó a su residencia en Los Ángeles y confirmó encontrarse de “maravilla”, reveló People.

Este inconveniente de salud sigue a un hecho similar ocurrido el pasado 24 de junio en San Pablo, Minnesota, durante la primera fecha de su gira. En aquella ocasión, el cantante detuvo su show tras sentir mareos, para luego sentarse al piano a tocar “Three Times a Lady”.

Lionel Richie en el Festival Viña del Mar. (Foto: EFE)

Debido a las recomendaciones médicas de “descansar y recuperar la salud por completo”, el músico debió posponer dos presentaciones posteriores en Chicago y Columbus antes de retomar la actividad el 30 de junio.

Richie, quien en sus redes sociales agradeció el apoyo del público expresando que “estoy bien y les agradezco a todos”, prevé continuar con la gira “Sing a Song All Night Long”, siendo su próxima fecha el 26 de septiembre en San Francisco.

TMZ reporting Lionel Richie is still in the ICU in St. Louis getting his heart checked after a concert at The Muny Saturday. He’s now expected to be released Wednesday. Richie was being treated for dehydration after fans say he was drinking electrolytes during the show and asked… pic.twitter.com/rKU9ze8QOV — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) September 2, 2026