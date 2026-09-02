Este inconveniente de salud sigue a un hecho similar ocurrido el pasado 24 de junio en San Pablo, Minnesota, durante la primera fecha de su gira | (Foto: EFE)
Este inconveniente de salud sigue a un hecho similar ocurrido el pasado 24 de junio en San Pablo, Minnesota, durante la primera fecha de su gira | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El cantautor estadounidense Lionel Richie fue dado de alta el miércoles 2 de septiembre tras permanecer tres días internado voluntariamente en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en St. Louis, Misuri, informó la revista People.

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