Lis Padilla, la tiktoker que se hizo famosa por el trend ‘Son de amores’, anunció entre lágrimas la separación de su esposo Enrique Hildebrant Panduro, conocido como ‘El hombre de la casa’. A través de un ‘live’ la creadora de contenido reveló que la relación con su pareja llegó a su fin después de siete años.

De acuerdo a su declaración, uno de los motivos principales de separación, se encuentra la decisión de mudarse a Lima con sus hijos, con el fin que ellos puedan tener un mejor futuro en la capital.

“Yo me separé de él por muchas cosas, pero esta vez me dije ‘Lis, puedes salir adelante’. Me duele por mis niños. No los traigo acá a Lima, amigos, porque están estudiando en la selva, que terminen de estudiar. Y él no me los deja traer tampoco”, dijo Padilla.

Sin embargo, mencionó que el padre de sus hijos no estaría dispuesto a apoyarla en esta decisión. Añadió que su esposo ha tratado de hacerla quedar mal ante sus seguidores.

“Me quiero establecer acá en Lima, quiero ver un departamento y poder traer a alguien que me apoye. Quiero traer a mis hijos. Son muy apegados a mí, más que a su papá. Pero él no quiere , se pone terco. Me dice ‘no hagas que te deje mal en las redes sociales’, con eso me tiene”, agregó.

Esposo de Lis Padilla se pronuncia

Por su parte, Enrique Hildebrant Panduro rompió su silencio para negar las acusaciones de haberse aprovechado de la popularidad y los ingresos de Padilla. Además, aprovechó en indicar que lo único que le pidió a su esposa fue apoyo para sus hijos y para la compra de alimentos para sus animales.