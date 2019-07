Lorena Meritano revela nuevos detalles de su lucha contra el cáncer

Lorena Meritano reveló a través de su cuenta de Instagram detalles de su nuevo estado de salud. La actriz argentina dijo sentirse feliz pues, según contó, su oncólogo le confirmó que no hay rastros de cáncer en su cuerpo y que los controles oncológicos serán anuales a partir de ahora.

"Hoy tuve oncólogo, me recibió felictándome. Hoy 4 de julio cumplo 5 años de la primera cirugía. ¡5 años ya!

Todo está perfecto y por primera vez me dio órdenes y turno para dentro de un año. Comienzo controles cada año. Me dijo: ¡Es para celebrar! Estoy feliz. Gracias a Dios", escribió la actriz.



Horas antes, la actriz de 48 años agradeció la atención de los médicos argentinos, a su familia y amigos que siempre la apoyaron en este proceso que empezó en 2014.

"Fueron 5 años que parecen 20. Gracias a Dios, a la fuerza que me dio mi familia abrazándome incondicionalmente, a mis amigos verdaderos, a personas que no conozco y rezaron por mí.

A los médicos maravillosos que tenemos en Argentina. Sin falsa modestia a mi fortaleza. Voy por más vida".

Meritano, reconocida en América Latina por sus papeles en telenovelas como "Escándalo", "Pasión de gavilanes" y la versión latina de "Amas de casa desesperadas" fue diagnosticada con cáncer de seno en junio de 2014.

Desde entonces, la actriz ha ido revelando, a través de sus redes sociales, detalles del tratamiento oncológico al que ha sido sometida, así como su doble mastectomía, mostrando en todo momento fortaleza para continuar lo que pueda venir.

A la actriz, además, le extirparon las trompas de falopio, útero y ovarios.

Recientemente Lorena Meritano, se mostró afectada ante la partida de la actriz mexicana Edith González, quien falleció el pasado 13 de junio, víctima de un cáncer de ovarios.

"Después de una vacaciones hermosas que me regalé, me enteré de una noticia de la cual todavía no me repongo. De que mi querida amiga de proceso, compañera, amiga, hermana Edith González se nos adelantó, descansó. No puedo evitar sentirme afectada. Envío un abrazo muy fuerte a sus fans. Sé que es una mujer muy respetada, muy querida en el medio y por supuesto resaltar a su esposo Lorenzo y su hija Constanza...", dijo la actriz a través de una de sus historias de Instagram.