Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De lunes a viernes, a las tres en punto de la tarde, una hora antes de que arranque el programa, cuando el tráfico empieza a apretar en Lima, alrededor de una mesa, tres hombres se reparten tareas, chistes y silencios. Afuera, el país arde en política, farándula y deporte. Adentro, ellos intentan ordenarlo todo en una escaleta que, saben, terminará estallando en improvisación y risas. Así se cocina “Los Chistosos”: con estructura y oficio, con libreto, instinto y picardía.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

“Los Chistosos es el reto de mi vida”: la reinvención del histórico programa que cumple 33 años y suma a Daniel Marquina
Famosos

“Los Chistosos es el reto de mi vida”: la reinvención del histórico programa que cumple 33 años y suma a Daniel Marquina

James Van Der Beek murió: Hollywood despide al icónico actor
Hollywood

James Van Der Beek murió: Hollywood despide al icónico actor

Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?
Famosos

Murió James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad padeció el actor antes de fallecer?

Familia de James Van Der Beek pide donaciones para cubrir gastos tras su muerte
Famosos

Familia de James Van Der Beek pide donaciones para cubrir gastos tras su muerte