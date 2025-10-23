Los Hermanos Yaipén continúan celebrando grandes logros a nivel musical. Esta vez, en el marco de la celebración por sus 25 años de trayectoria, la agrupación nacional presentó su tema “Dime tú”, colaboración al lado de Amaranta, y grandes sorpresas.

Esta canción marca su primer trabajo en el marco de la celebración por sus 25 años, en una “canción que une dos culturas en una sola melodía”.

El tema llega acompañado de un llamativo videoclip en el que el grupo aparece al lado de Amaranta cantando sobre el escenario de la explanada Plaza Norte, en el marco del show de celebración por su aniversario.

Desde su estreno en YouTube, el material audiovisual cuenta con más de 152 mil reproducciones en la plataforma de videos. Además, en redes sociales se ha convertido en un tema muy comentado.

En el mismo concierto, los Hermanos Yaipén también sorprendieron al aparecer sobre el escenario luciendo las Classic Clog de Crocs, marcando así el inicio oficial de la alianza entre el grupo y la reconocida marca Crocs.

Los Hermanos Yaipén celebraron sus 25 años con un show lleno de sorpresas. (Foto: Instagram)

Como parte de su campaña, desde el 1 de octubre las tiendas se vistieron de cumbia con la imagen del grupo en sus vitrinas y con calzado personalizado en las canciones más emblemáticas de la agrupación.

La agenda de celebraciones incluye también el Croctober Fest, con dos grandes activaciones: el 25 de octubre en Real Plaza Salaverry y el 26 de octubre en Real Plaza Piura, donde el público podrá disfrutar de experiencias interactivas, juegos, premios y muchas sorpresas.