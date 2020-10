“Emily in Paris", serie protagonizada por la actriz británica-estadounidense Lily Collins, que ha logrado cautivar al público no solo por la trama, sino por los galanes franceses que aparecieron durante toda esta primera temporada. Sin embargo, de todos estos, sin duda el favorito del público es Gabriel, el vecino simpático de la protagonista y que es interpretado por el actor y modelo francés Lucas Bravo.

¿Quién es Lucas Bravo?

Es un modelo y actor francés de 32 años con experiencia en pequeños roles de series de televisión francesas. Entre esas series se encuentran “Sous les Soleil de Saint-Tropez” y “Plus Belle la Vie”. El actor también ha participado en cortometrajes como “Relation Libre”, “Caprice” y “Beautiful Injuries”.

El francés de Netflix nació en Niza al sur de Francia. Nunca sintió pertenecer a un sitio en particular debido a las constantes mudanzas que tuvo durante su infancia gracias a la exitosa carrera de su padre como futbolista. Por suerte, su paso por la actuación se debe gracias a que su madre decidió inscribirlo a clases de actuación a los 11 años.

Además de ser actor, Lucas Bravo es modelo profesional perteneciente a Viva Model Management en París. Ha aparecido en varias campañas publicitarias con marcas de alto nivel. En el 2017, apareció como taxista y amante de Ellie Bamber (actriz inglesa) en un comercial para la marca Chanel.

Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia

Lucas no solo se desempeñó como chef dentro de su personaje en la serie, puesto que aseguró en una entrevista que ya había trabajado como ‘Sous Chef’ (El segundo al mando en la cocina luego del chef ejecutivo) anteriormente. “Hace unos años fui ‘sous chef’ en un restaurante. Entonces, cuando recibí los guiones por primera vez, pensé, 'Oh, wow, esto definitivamente es para mí, definitivamente voy a usar esas habilidades. Y entonces me hicieron cocinar las tortillas que hice para Emily en el programa”, reveló el actor en una entrevista con Manny The Movie Guy.

Asimismo, comentó sobre su personaje de Gabriel, “creo que está pasando el mejor momento de su vida pero está un poco perdido. Quiere hacerlo solo. No quiere ayuda y, al mismo tiempo, tiene responsabilidades y se siente un poco castrado por Camille (su enamorada en la ficción)”.

El actor también comentó sobre cómo fue grabar y tener de colega a Lily Collins, “Se trata de diversión al final del día, y eso fue exactamente lo que fue. Vine al set y teníamos tanta química que hizo que esta experiencia fuera exactamente lo que esperaba cuando comenzamos”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Emily en París", serie de Darren Star en Netflix

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR