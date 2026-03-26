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Hija de Lucía de la Cruz descarta que la cantante esté en coma. (Foto: Facebook / Lucía de la Cruz)
Hija de Lucía de la Cruz descarta que la cantante esté en coma. (Foto: Facebook / Lucía de la Cruz)
Por Redacción EC

La salud de la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz generó preocupación en las últimas horas tras ser internada de emergencia; sin embargo, su hija salió al frente para desmentir rumores sobre un estado crítico o un supuesto coma.

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