La salud de la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz generó preocupación en las últimas horas tras ser internada de emergencia; sin embargo, su hija salió al frente para desmentir rumores sobre un estado crítico o un supuesto coma.

En declaraciones difundidas en televisión, la familiar aclaró que la artista no se encuentra en coma y que las versiones que circulan están siendo inventadas. Según explicó su hija, la intérprete atraviesa un cuadro de salud controlado que no corresponde a la gravedad que se había especulado.

“Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado, porque mi mamá como todo saben, es diabética. Pero lucía no está entubada, no ha tenido derrame cerebral, no tiene nada de lo que están comentando y no entiendo quién está inventado eso”, declaró su hija a la prensa.

Lucía de la Cruz fue ingresada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación médica. (Foto: Disfusión)

Cabe recordar que la artista fue ingresada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación médica y monitoreo constante por parte de especialistas, luego de presentar una descompensación en su estado general.

En un primer momento, versiones cercanas indicaban que la cantante incluso habría tenido un episodio similar a un coma; sin embargo, esta situación fue revertirse rápidamente, según su entorno más cercano.

La familia de Lucía de la Cruz pidió tranquilidad a sus seguidores y agradeció las muestras de apoyo, señalando que la evolución de la artista es favorable y que continuará bajo supervisión médica hasta su recuperación total.

A pesar de la delicada situación, el equipo de producción encargado del concierto por sus 61 años de trayectoria, confirmó que el evento se llevará a cabo bajo el nombre “Juntos por Lucía” el próximo 28 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María, como un gesto de apoyo hacia ella, contando además con la participación de destacados artistas nacionales.