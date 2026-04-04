Tras permanecer internada desde el pasado 25 de marzo en el Hospital María Auxiliadora, la cantante criolla Lucía de la Cruz fue dada de alta este jueves tras superar una infección urinaria severa y complicaciones de la diabetes que padece.

“Ya estoy en casa descansando, al cuidado de mis hijos, y estoy agradecida con los médicos que me trataron, con mi familia y el público que hizo una oración por mí”, dijo la criolla a Trome.

La artista, quien reveló haber ingresado de emergencia con niveles de glucosa superiores a 400, llegó a perder el conocimiento por varios minutos, lo que generó una alarma inicial sobre un posible derrame cerebral.

Ya en su hogar y bajo el cuidado de sus hijos, la “Reina del Criollismo” expresó su gratitud hacia los médicos

Lucía de la Cruz no sufrió un derrame cerebral

Sin embargo, su mánager Rosita Gonzáles y su equipo de prensa desmintieron rápidamente que se tratara de un accidente cerebrovascular o que la intérprete estuviera en cuidados intensivos.

“Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba”, contó Rosita.

Ya en su hogar y bajo el cuidado de sus hijos, la “Reina del Criollismo” expresó su gratitud hacia los médicos y el público que realizó cadenas de oración por su salud, mientras recibe su tratamiento.

Lucía de la Cruz, la reconocida cantante criolla de 78 años, fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora en Lima por una grave descompensación asociada a su diabetes. La artista permanece internada en estado delicado acompañada por sus hijos, lo que ha generado la cancelación de sus presentaciones, incluido su esperado concierto por sus 61 años de trayectoria musical.

Artista criolla se recupera en casa y llevará estricto plan nutricional

Asimismo, desde los Estados Unidos, su hijo Christian confirmó que la recuperación es favorable y que la familia se mantiene vigilante ante las indicaciones médicas, que incluyen un estricto plan nutricional.

“Mis hermanos están con ella, muy pendientes de las indicaciones de los doctores. Pronto también tendrá cita con su nutricionista para ver una dieta por lo de su diabetes. Está mejor y nos sentimos felices de tenerla en casa”, indicó.

A pesar de la mejoría, el retorno de la cantante a casa estuvo marcado por la nostalgia, al enterarse del reciente fallecimiento de Manolo Rojas, humorista que la imitó durante años y por quien guardaba un profundo aprecio.

Por otro lado, en declaraciones para Magaly TV, la Firme, Lucía se mostró conmovida y agradecida con Dios por esta nueva oportunidad, tras confesar que vivió días de angustia que “no le desea a nadie”.