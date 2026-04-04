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Por su parte, su hijo Christian Wong detalló que, aunque la artista ya no requiere hospitalización, su proceso de recuperación continuará bajo estricta supervisión | Foto: Archivo GEC
Por su parte, su hijo Christian Wong detalló que, aunque la artista ya no requiere hospitalización, su proceso de recuperación continuará bajo estricta supervisión | Foto: Archivo GEC
/ Hugo Perez
Por Redacción EC

Tras permanecer internada desde el pasado 25 de marzo en el Hospital María Auxiliadora, la cantante criolla Lucía de la Cruz fue dada de alta este jueves tras superar una infección urinaria severa y complicaciones de la diabetes que padece.

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