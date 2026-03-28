Tras cuatro días hospitalizada por un grave cuadro de salud, la cantante Lucía de la Cruz, una de las voces más emblemáticas del criollismo peruano, se pronunció desde el Hospital María Auxiliadora, por primera vez, mostrando una notable mejoría.

“Entré con 400 y pico de glucosa, tenía una infección muy fuerte urinaria. Ya tengo cuatro días aquí en... no le deseo a nadie lo que me ha pasado”, explicó en diálogo con ‘Magaly TV, la Firme”, mostrándose conmovida por su recuperación. “Le doy gracias al Señor por tenerme en pie” , añadió.

A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían un accidente cerebrovascular, el entorno cercano de la artista, por intermedio de su representante y allegados, descartaron un derrame cerebral.

“Hoy, 26 de marzo, ya se encuentra mejor. Por la mañana llamó a mi hermana Enith y, pidiéndole prestado el celular a una enfermera, le contó que se sentía bien”, relató su hijo Christian Wong, destacando el ánimo y la fortaleza de su madre.

Lucía de la Cruz comenzó su recuperación después de sufrir fuerte malestar. (Foto: Jesús Saucedo/ @gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Por su parte, su representante, Rosa Gonzales, reveló que la cantante llegó a presentar un breve estado de coma de diez minutos antes de reaccionar favorablemente al tratamiento.

Más tarde, Lucía detalló que será trasladada de piso para continuar con su tratamiento. “No le deseo a nadie lo que me ha pasado”, confesó la artista, subrayando la gravedad del episodio que enfrentó.

Lucía de la Cruz, la reconocida cantante criolla de 78 años, fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora en Lima por una grave descompensación asociada a su diabetes. La artista permanece internada en estado delicado acompañada por sus hijos, lo que ha generado la cancelación de sus presentaciones, incluido su esperado concierto por sus 61 años de trayectoria musical.

De la Cruz había sido ingresada al Hospital María Auxiliadora el pasado 25 de marzo, a las 9:40 de la mañana luego de sufrir una descompensación crítica. Sin embargo, pese a la delicada situación, expresó su deseo de retomar sus actividades pronto.

Por otro lado, la producción del concierto por sus 61 años de trayectoria confirmó que el evento “Juntos por Lucía” se realizará este jueves 28 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María, aunque sin la presencia de Lucía.

Finalmente, este homenaje contará con la participación de figuras como Bartola, Deyvis Orosco y Marco Romero, funcionando como un respaldo moral y económico para la cantante en este difícil momento.