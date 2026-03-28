Resumen

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A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían un accidente cerebrovascular, el entorno cercano de la artista descartó un derrame cerebral | Foto: Archivo GEC
A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían un accidente cerebrovascular, el entorno cercano de la artista descartó un derrame cerebral | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Tras cuatro días hospitalizada por un grave cuadro de salud, la cantante Lucía de la Cruz, una de las voces más emblemáticas del criollismo peruano, se pronunció desde el Hospital María Auxiliadora, por primera vez, mostrando una notable mejoría.

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