El artista puertorriqueño Luis Fonsi fue invitado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para formar parte de la 94 edición anual de los Premios Óscar, que se celebrará este domingo desde el Teatro Dolby, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Según un comunicado divulgado este jueves, Fonsi, ganador de cinco Latin Grammy, participará en la primera presentación en vivo del éxito mundial “We Don’t Talk About Bruno”, tema viral de “Encanto”, cinta nominada a los prestigiosos premios, junto a la artista Becky G y varios miembros del elenco de la película.

Esta será la primera vez en la carrera musical de Fonsi que esté presente y participe en el evento.

“Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto”, subrayó Fonsi.

Luego de su presentación, Fonsi continuará las actividades relacionadas con la promoción de su más reciente álbum, Ley de gravedad, y su gira internacional de conciertos “Noche Perfecta”.

La ceremonia del domingo será transmitida a través de la cadena ABC y a más 200 territorios a nivel mundial. (Fuente EFE)

