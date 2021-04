Adamari López tuvo una entrevista con la presentadora María Celeste Arrarás para su canal de YouTube, donde contó cómo vivió la dolorosa ruptura amorosa con el famoso cantante Luis Fonsi en medio de su diagnóstico de cáncer de mama.

La presentadora del programa “Hoy día” de la cadena Telemundo afirmó que necesitó apoyo psicológico para dejar de sentir rencor hacia su expareja sentimental.

“En esos momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, reveló Adamari López.

“Hoy día me doy cuenta, ya muchos años después, ya no me acuerdo ni cuántos son, me veo tan feliz y tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor”, añadió.

La actriz de “Amigas y rivales” pensaba en ese entonces que acudir a ayuda psicológica “era algo muy drástico”, pero el hablar con su círculo cercano y de confianza no fue suficiente para sanar el dolor de su divorcio en medio de su enfermedad.

A través de su libro “Viviendo”, la reconocida actriz dio a conocer el sufrimiento que vivió, pues fue el cantante de “Despacito”, quien dejó de luchar por el matrimonio y que incluso, a raíz de la extirpación de su seno izquierdo, su cuerpo no fue el mismo, por lo que el intérprete le confesó que ya no la deseaba.

Han pasado los años y en 2011 Adamari volvió a encontrar el amor en el bailarín Toni Costa, con quien tiene su hija Alaïa.

VIDEO RECOMENDADO

Higuaín interpreta ‘Despacito’ de Luis Fonsi y enloquece a sus compañeros del Inter Miami

Higuaín interpreta 'Despacito' de Luis Fonsi y enloquece a sus compañeros del Inter Miami. (Video: Instagram @blaisematuidiofficiel)