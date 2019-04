Luis Fonsi: esto dijo Adamari López en 2013 sobre el fin de su relación con el cantante

El tan comentado reencuentro entre Luis Fonsi y Adamari López en el programa "Un nuevo día" de Telemundo despertó mucha expectativa pues la ex pareja, separada en medio de polémicas acusaciones en 2010, se volvía a ver nueve años después y públicamente.

"Estamos felices y honrados porque la casa se llena de mucho talento boricua", dijo Adamari para presentar a quien fue su esposo por casi tres años. Tras la aparición de Fonsi en el set de televisión, la ex pareja se abrazó fuertemente para luego dar paso a la entrevista.

En aquella charla, ambos Luis Fonsi y Adamari López hablaron de la experiencia del boricua como coach en la versión española de "La Voz"; jugaron al karaoke, con el multiescuchado "Despacito" incluído y se mostraron cordiales en su trato.

ENFERMEDAD, INFIDELIDAD Y SEPARACIÓN

En 2010, casi tres años después de haber contraído matrimonio, Fonsi y Adamari anuncian su separación mediante un comunicado. La pareja revela que venía atravesando "un proceso difícil como pareja"; esto en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante, cada vez más fuertes.

Ya separados, en 2013 la ex actriz de telenovelas concede una entrevista al programa "Al Rojo Vivo" de Telemundo y confirma que Luis Fonsi le fue infiel en más de una oportunidad y lo acusó de haberla abandonado en medio del proceso de su enfermedad (cáncer de seno).

"Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir", señaló Adamari.

"Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo", contó entre lágrimas la ex actriz.

Las revelaciones de Adamari no quedaron ahí sino que, además, publicó un libro de nombre "Viviendo".

Sobre estas acusaciones en su contra, Fonsi publicó una carta desmintiendo, punto por punto a su ex pareja.

"He aguantado y he callado. Por ser un caballero, por respeto a ella y a lo que vivimos, por respeto a mí mismo. Portada tras portada, entrevista tras entrevista, de forma insensible y cruel se dicen cosas que nunca sucedieron", se lee en el inicio del comunicado del cantante.

"Juntos vencimos. Yo estuve a su lado durante TODO el tratamiento. La cuidé y limpié sus heridas. Esa guerra la peleamos y la ganamos juntos. Con amor, paciencia, dedicación y respeto. Me casé con ella un año después, en el 2006. Enamorado de una mujer hermosa, para ese entonces ya libre de cáncer. Yo no te deseo como mujer"…. Esas palabras JAMAS salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente. ¿Como es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella? ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido?", aseguró Fonsi en parte de una extensa carta publicada ese mismo año.