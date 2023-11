El cantante Luis Miguel, reconocido como ‘El Sol de México’, se volvió viral en redes sociales porque habría besado en la boca a una menor de edad. Este hecho, que provocó diferentes posiciones entre los cibernautas, ocurrió durante su concierto llevado a cabo el 20 de noviembre.

En las imágenes difundidas se observa que una de las personas que se encontraba en la primera fila del show acerca a la niña hacia el cantante. ‘Luismi’ se acerca, la toma de uno de sus brazos y le da un beso, aparentemente en la boca.

Esta situación, al parecer, no habría incomodado a los padres de la niña, pero sí a la mayoría de cibernautas que pidieron no normalizar este tipo de comportamientos. Sin embargo, también hubo quienes salieron a defender al artista indicando que la besó en el cachete y no en la boca.

“¿Dónde quedaron esas personas que decían: con los niños, no?”, “te amo Luismi, pero ¿cómo besas a la niña en la boca?”, “fue beso en la mejilla siempre tan mal pensada la gente”, “fue en el cachete, solo que por el ángulo del video parece que fue en la boca”, son algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que no es la única polémica por la que Luis Miguel está envuelto, pues tiene un lío legal con su expareja y madre de sus hijos, Aracely Arámbula, quien tiene un proceso judicial con el cantante.

Según la actriz, ‘El Sol de México’ no compartiría tiempo de calidad con sus hijos de 14 y 15 años de edad, además de no mantenerlos.