Luis Miguel: Lorena Meritano revela detalles de su romance con el cantante

Lorena Meritano reveló un momento quizás desconocido por muchos: el romance que vivió hace muchos años con Luis Miguel.

"Primero quiero saber cómo ella lo sabe", respondió la actriz sobre la infidencia que cometió la periodista Pilar Smith durante la emisión del programa "El precio justo", quien afirmó que la actriz argentina y el astro mexicano vivieron un romance en Acapulco.

"Lorena Meritano estuvo de novia con Luis Miguel. La vieron en Acapulco, en la casa del cantante, pasaron las Fiestas juntos… Se conocieron en Las Vegas, él moría por ella", afirmó Smith, ante el asombro y aparente incomodidad de la actriz.



Obligada a negar o afirmar lo dicho por Smith, Meritano reveló que efectivamente, ella y el cantante fueron amigos y que mantuvieron un breve romance.

"Yo era muy joven.. Las damas no tenemos memoria. Micky es un caballero y una gran persona. Lo fui a ver a Las Vegas con Lucía Miranda (viuda del primer mánager de Luis Miguel) y fuimos amigos un tiempo", afirmó la actriz.

El incómodo momento no terminó ahí. Smith intervino nuevamente y aunque le pidió disculpas a Meritano por la infidencia, insistió en que el secreto le fue contado cuando estuvo de visita en Las Vegas.

Presionada nuevamente a revelar algo más de ese romance, la actriz de "Pasión de gavilanes" agregó: "Él (Luis Miguel) es súper romántico. Le gustan mucho las velas alrededor de la mesa, y las flores en toda la casa. Es súper tímido, amoroso y muy buen amigo".

Recientemente, Lorena Meritano fue noticia por confirmar que Yolanda Andrade y Verónica Castro estuvieron muy enamoradas. Esto, en medio de la polémica que viven ambas mexicanas respecto a una supuesta boda simbólica que la primera dice que sí exitió mientras la diva de las telenovelas niegas de todas formas.

"Yolanda es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Lo que diga está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque no vivía en México", dijo.