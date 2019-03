Luis Miguel: Mariana Yazbek revela cómo le afectó que se hablara de ella en la serie

La destacada fotógrafa Mariana Yazbek, habló por primera vez, sobre cómo le afectó que la relación amorosa que mantuvo con Luis Miguel a fines de la década de los ochenta se haya visto expuesta en la serie biográfica del cantante.

"La verdad que ahorita ya estoy más tranquila. Hace un año estaba escondida en mi estudio... No me afectó pero me agobió porque de pronto se viene una cosa de hace muchísimos años que dices: ¿Qué pasó?", entonces es más complicado para mi, reveló la fotógrafa al programa mexicano "De primera mano".

Yazbek, vista en "Luis Miguel, la serie" como el primer amor del astro mexicano cuando este despuntaba en su carrera musical, habló también sobre los rumores acerca del paradero de Marcela Basteri y aclaró que a ella "felizmente no le tocó vivir nada de esa etapa".

Sobre su relación con Luis Miguel, la fotógrafa aseguró que lo que vivió con el cantante fue una etapa muy buena y amorosa.

Yazbek, a quien Luis Miguel conoció durante el rodaje del video “Cuando calienta el sol”, se mostró solidaria con el cantante ante la

avalancha de críticas que pesan alrededor de este.



"Me da tristeza porque lo que yo más quiero, teniendo todo este cariño que le tengo, es que triunfe, que le vaya bien y que rearme su carrera, eso es lo que más me gustaría. Siempre me gusta ver a las personas con un lindo recuerdo de mi vida. Tengo mucho cariño, pero ya (pasó nuestra historia), le deseo de verdad lo mejor, es un artistazo”.