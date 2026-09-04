Los rumores en torno a la salud de Luis Miguel captaron la atención de todos luego de que circularan versiones de una presunta hospitalización y una supuesta intervención médica en Nueva York. Al respecto, Michelle Salas, hija del ‘Sol de México’, no tardó en responder a dichas afirmaciones y ofreció un mensaje tranquilizador sobre la situación actual del cantante.

La hija de Luis Miguel aseguró que el intérprete se encuentra en buenas condiciones y aprovechando este periodo para descansar. “Todo muy bien, gracias a Dios, todo perfecto, está súper bien, descansando, a gusto, alistándose para lo que viene”, afirmó Michelle Salas al ser consultada sobre la salud de su padre.

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Hace dos meses la revista española Semana informó que el ‘Sol de México’ habría sido sometido a una operación cardíaca en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. Sin embargo, hasta el momento, esa supuesta intervención no ha sido confirmada oficialmente por el artista ni por sus familiares.

Bella, atenta, y simpática @MichelleSalasB

Me quedé ilusionada con el “alistándose para lo que se viene”



Te extrañamos y te esperamos siempre @LMXLM

Cortesía Pérez Colunga pic.twitter.com/MMUxRnAW22 — Euge Cabral (@EugeCabral) September 3, 2026

La ausencia de Luis Miguel de la escena pública también contribuyó a alimentar las especulaciones. El cantante ha mantenido un perfil reservado después de finalizar su extensa etapa de conciertos, por lo que cualquier información relacionada con su salud genera especial interés entre sus seguidores y medios de comunicación.

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Además de referirse a la salud de su padre, Michelle Salas dejó abierta la posibilidad de que Luis Miguel esté preparando nuevos proyectos. Su comentario de que el cantante se encuentra “alistándose para lo que viene” despertó expectativas entre sus seguidores, aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre una nueva gira, álbum o presentación.

Las nuevas generaciones quizás estén más familiarizadas con la versión de Luis Miguel.

Por otro lado, Michelle también habló sobre sus propios proyectos y explicó que se encuentra trabajando en asuntos personales que dará a conocer más adelante. La modelo señaló que su reciente ausencia pública responde precisamente a las actividades que viene preparando, aunque evitó revelar mayores detalles.