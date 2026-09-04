Michelle Salas, hija del reconocido cantante Luis Miguel se pronunció luego de que se especulara que el intérprete de “La Incondicional” había sido operado tras una hospitalización. (Foto: Instagram - @michellesalasb / Jorge Guerrero - AFP)
Michelle Salas, hija del reconocido cantante Luis Miguel se pronunció luego de que se especulara que el intérprete de “La Incondicional” había sido operado tras una hospitalización. (Foto: Instagram - @michellesalasb / Jorge Guerrero - AFP)
Por Redacción EC

Los rumores en torno a la salud de Luis Miguel captaron la atención de todos luego de que circularan versiones de una presunta hospitalización y una supuesta intervención médica en Nueva York. Al respecto, Michelle Salas, hija del ‘Sol de México’, no tardó en responder a dichas afirmaciones y ofreció un mensaje tranquilizador sobre la situación actual del cantante.

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