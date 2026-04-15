En una íntima ceremonia celebrada esta mañana en el Teatro Municipal del Callao, la modelo Luren Márquez, de 27 años, fue presentada como la nueva Miss Perú 2026, sucediendo a Karla Bacigalupo quien la coronó.

La joven comunicadora, quien cuenta con una trayectoria en los certámenes de belleza, asume el reto de representar al país en el próximo certamen de Miss Universo que se realizará en Puerto Rico.

El evento estuvo marcado por la presencia de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien cumple una visita oficial al país, donde recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde provincial, César Pérez.

“Ella me ha dado demasiados consejos. Realmente tengo tanto que aprender de ella. Es una reina muy querida y que esté en nuestro país nos tiene que dejar con mucho orgullo a los peruanos”, dijo Luren sobre Bosch.

Márquez no es una figura nueva en el mundo de los certámenes. Fue primera finalista del Miss Perú 2024 y ostentó el título de Miss Teen Perú en 2018.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

Además de su formación como administradora por la Universidad de Lima, Márquez se desempeña actualmente como presentadora en Telemicro Internacional y es fundadora de la plataforma Moda Perú USA, orientada a la internacionalización de diseñadores locales.

La programación oficial del concurso de belleza se extenderá hasta el domingo 19 de abril e incluirá un recorrido por la laguna de Huacachina, en Ica, ciudad natal de la nueva reina.

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