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Márquez fue primera finalista del Miss Perú 2024 y ostentó el título de Miss Teen Perú en 2018. | Foto: Difusión
Márquez fue primera finalista del Miss Perú 2024 y ostentó el título de Miss Teen Perú en 2018. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En una íntima ceremonia celebrada esta mañana en el Teatro Municipal del Callao, la modelo Luren Márquez, de 27 años, fue presentada como la nueva Miss Perú 2026, sucediendo a Karla Bacigalupo quien la coronó.

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