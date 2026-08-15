Hasta el momento, la Organización Miss Perú no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre la decisión | Foto: Instagram (@lurenperu)
Hasta el momento, la Organización Miss Perú no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre la decisión | Foto: Instagram (@lurenperu)
Por Redacción EC

La modelo Luren Márquez conservará el título de Miss Perú Universe 2026 y representará al país en la próxima edición de Miss Universo, luego de ofrecer disculpas a la organización y a su directora, Jessica Newton, tras el breve periodo en el que fue separada del cargo.

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