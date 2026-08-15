La modelo Luren Márquez conservará el título de Miss Perú Universe 2026 y representará al país en la próxima edición de Miss Universo, luego de ofrecer disculpas a la organización y a su directora, Jessica Newton, tras el breve periodo en el que fue separada del cargo.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, Márquez admitió haber cometido errores, asumiendo el impacto de sus decisiones. “Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. [...] Ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina”, afirmó.

Un día antes del pronunciamiento de Márquez, la organización Miss Perú anunció el retiro de su título como representante nacional, sin precisar los motivos de la medida.

Sin embargo, la modelo ofreció disculpas a la organización, a Jessica Newton y a quienes confiaron en ella desde su coronación. “Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo sucedido”, señaló sin más detalles.

Márquez señaló que la organización cuenta con parámetros estrictos que deben cumplirse, aunque expresó su malestar por las versiones difundidas tras su destitución inicial.

“Me indigna que terceros hayan aprovechado mi situación y vulnerabilidad para difundir información falsa y especulaciones. Desmiento categóricamente cualquier dato que afecte mi imagen o a la organización de Miss Perú”, sostuvo.

Suhein relata su participación en la final de Miss Grand Stars, donde llegó al top 10 y lució un vestido de gala azul y plateado. También explica el contratiempo que sufrió cuando se le rompió el cierre antes de salir a escena.

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Por su parte, la Organización Miss Perú no emitió un nuevo comunicado, pero respaldó el retorno de Luren al difundir el video en sus plataformas oficiales, confirmando así su continuidad en el puesto.

Tras la ratificación de su título, Luren Márquez continuará con su preparación para representar al Perú en el Miss Universo, certamen que se realizará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.