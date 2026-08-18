Luren Marquez, actual Miss Perú 2026, rompió su silencio ante la prensa durante la presentación oficial de las candidatas al certamen nacional 2027. La modelo expresó su agradecimiento a la organización por brindarle una segunda oportunidad de continuar en el concurso.

En una reciente conferencia de prensa, la reina de belleza ofreció sus primeras declaraciones públicas tras reincorporarse a la organización encabezada por Jessica Newton compartiendo una reflexión sobre los errores, el crecimiento personal y el verdadero significado de liderar una plataforma de belleza.

“No puedo continuar este capítulo sin duda alguna sin antes tocar el tema de lo que vivimos hace unos días atrás, de lo cual me siento agradecida por la segunda oportunidad”, comentó ante la prensa.

“Soy humana y siempre tenemos virtudes como defectos, y creo yo que esta situación o este momento reafirma algo: reafirma que las mujeres, y sobre todo llevar esta corona, llevar ser reina de belleza, no es símbolo de ser perfecta; es símbolo de ser mujeres reales que podemos cometer errores, tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos aciertos, desaciertos; pero lo más bonito es que podamos reconocerlos”, agregó.

Un mensaje para las candidatas y la organización

Luren Márquez extendió sus buenos deseos a las aspirantes del certamen, destacando que el proceso de transformación individual es la mayor ganancia para quienes participan en esta plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026 y queda fuera de Miss Universo

“A las candidatas de este año solamente les podría decir que se disfruten infinitamente esta etapa, que saquen su mejor versión, que crean en ustedes mismas, que no duden en lo absoluto de lo que son, porque, sin duda alguna, al acabar la competencia van a llevar con ustedes una mejor versión y eso va a ser mucho más especial y simbólico”, expresó Marquez.

Luren Márquez pidió disculpas y señaló emocionada que recuperó su título como Miss Perú

Finalmente, la reina de belleza resaltó su agradecimiento a la directora de la organización, Jessica Newton, así como a los auspiciadores por el respaldo brindado. “Gracias por todo. Gracias nuevamente a todos los que han venido, gracias a los auspiciadores y a la Organización Miss Perú por esta oportunidad”, concluyó.