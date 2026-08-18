Luren Márquez se pronunció sobre la polémica que vivió en los últimos días durante la conferencia de prensa para presentar a las participantes del Miss Perú 2027. (Foto: Instagram / @lurenperu)
Luren Márquez se pronunció sobre la polémica que vivió en los últimos días durante la conferencia de prensa para presentar a las participantes del Miss Perú 2027. (Foto: Instagram / @lurenperu)
Por Redacción EC

Luren Marquez, actual Miss Perú 2026, rompió su silencio ante la prensa durante la presentación oficial de las candidatas al certamen nacional 2027. La modelo expresó su agradecimiento a la organización por brindarle una segunda oportunidad de continuar en el concurso.

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