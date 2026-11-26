Luren Márquez, representante peruana en el Miss Universo 2026, se pronunció tras concluir su participación en el certamen internacional en el top 30. A través de sus redes sociales, la Miss Perú compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus compatriotas y destacó el esfuerzo realizado.

La reina de belleza, de 27 años, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde expresó su gratitud hacia todas las personas que la acompañaron desde el inicio de su camino rumbo al concurso. “Los planes de Dios siempre serán perfectos. Gracias, mi Perú, y a cada persona que soñó conmigo desde el primer día”, manifestó.

Asimismo, Luren Márquez aseguró que entregó lo mejor de sí durante la competencia y resaltó que el cariño de sus compatriotas fue una de las mayores recompensas de esta experiencia.

“Entregué mi corazón, mi esencia y todo de mí. Saber que se sienten felices y orgullosos de lo que logramos juntos es mi mayor recompensa”, escribió.

Márquez logró ingresar al Top 30 de la edición número 75 del Miss Universo, que reunió a 116 candidatas de diferentes países y territorios. Sin embargo, no consiguió avanzar al grupo de las 12 semifinalistas que continuaron en la carrera por la corona.

La final del concurso se realizó el pasado 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Durante su participación, la peruana también destacó por presentar un traje típico inspirado en los paisajes y tradiciones de Ica, su ciudad natal.

El amanecer en el desierto de Ica marcó la entrada de Luren Márquez a la pasarela de la competencia preliminar de Miss Universo 2026. (Foto: Instagram / @missperuofficial)

Luren Marquez llegó a la gala con una propuesta denominada “Oasis de Ica”, que fue diseñada por el peruano Beto Pinedo e incorporó elementos representativos de la Huacachina, las dunas, la vendimia y las Líneas de Nazca, con el propósito de mostrar parte de la riqueza cultural de su región.