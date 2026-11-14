Este viernes 13 de noviembre, la modelo peruana Luren Márquez sufrió un tropiezo durante el desfile en traje de baño del Miss Universo 2026, debido a las irregularidades de la pasarela instalada sobre la arena. Pese al inconveniente, la representante nacional logró recuperar el equilibrio y completar su recorrido sin caer.

La actividad fue organizada por la dirección del Miss Universo Puerto Rico como parte de las competencias preliminares del certamen. Sin embargo, Márquez no fue la única participante que tuvo dificultades para caminar, pues otras candidatas también perdieron el paso debido al piso, que consistía en una alfombra tendida sobre la arena.

La situación obligó a algunos asistentes a intervenir para acomodar la superficie y evitar nuevas caídas. Asimismo, las representantes de Chile, Honduras y Nicaragua no participaron en esta actividad.

Miss Universo 2026: cuestionan organización de desfile en traje de baño

El estado de la pasarela generó críticas en redes sociales, donde seguidores del concurso cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la presentación y señalaron que estas pudieron poner en riesgo la integridad física de las participantes, a pocos días de las etapas decisivas.

Entre los comentarios, varios usuarios lamentaron que las candidatas deban prepararse e invertir recursos para competir en un escenario que no ofrecía las condiciones adecuadas. Otros calificaron la instalación como una falta de respeto y cuestionaron la organización del evento en Puerto Rico.

La reina actual, Luren Márquez, habló tras la polémica que la llevó a perder la corona... y recuperarla en tiempo récord.

Luren Márquez agradeció el apoyo del público en Puerto Rico

Tras concluir la presentación, la representante peruana se pronunció en sus redes sociales para agradecer el respaldo de las personas que acudieron a verla y compartir el apodo que recibió durante su estadía en el país caribeño.

“Gracias por todo su amor, y todos los que fueron. Cierro mi día con el seudónimo que me regalaron los puertorriqueños oficialmente: ¡la Flor de la Canela!” , escribió la candidata iqueña, sin referirse al incidente o la polémica.

Luren Márquez continúa con sus actividades en Puerto Rico de cara a la final, prevista para el martes 24 de noviembre, luego de recuperar la corona del Miss Perú Universo 2026, que le fue retirada temporalmente meses atrás luego de una controversia.

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