A pesar del incidente, la modelo peruana dijo estar agradecida por el apoyo recibido | Foto: Captura de Instagram (@lurenmarquezc)
A pesar del incidente, la modelo peruana dijo estar agradecida por el apoyo recibido | Foto: Captura de Instagram (@lurenmarquezc)
Por Redacción EC

Este viernes 13 de noviembre, la modelo peruana Luren Márquez sufrió un tropiezo durante el desfile en traje de baño del Miss Universo 2026, debido a las irregularidades de la pasarela instalada sobre la arena. Pese al inconveniente, la representante nacional logró recuperar el equilibrio y completar su recorrido sin caer.

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