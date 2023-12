El actor estadounidense Macaulay Culkin, que protagonizó la película “Mi pobre angelito” (Home Alone) en los años noventa, recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

De este modo, la ceremonia se realizó en el conocido Hollywood Boulevard y tuvo la presencia de la actriz Catherine O’Hara, quien dio vida a Kate McCallister, madre de Culkin en la ficción.

La interprete se encargó de otorgar el reconocimiento a Macaulay, por lo que destacó su talento actoral y afirmó que Culkin es “la razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar” la película.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, dijo O’Hara. “Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, añadió.

Al recibir la distinción, Culkin de 43 años mostró su entusiasmo por el reconocimiento, agradeciendo a sus padres, hermanos y esposa, la también actriz Brenda Song con quien tiene dos hijos. “No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido”, aseveró Culkin a Song.

“Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, complementó.





Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: Twitter

Al término de su discurso, Macaulay concluyó diciendo una frase típica de su personaje Kevin McCallister, generando el aplauso de los asistentes de la ceremonia.

“Para concluir y en el espíritu de la temporada navideña, sólo quiero decir: Feliz Navidad, asquerosos animales”, comentó.

Cabe precisar que la ceremonia fue transmitida por el canal de YouTube de la organización que promueve las estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood.