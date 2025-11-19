La actriz y creadora de contenido Macla Yamada vivió una noche memorable tras ser seleccionada para acompañar a Shakira en la tercera y última fecha del tour ‘Las mujeres no lloran’ en Lima, realizada la noche del martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Durante el segmento ‘Camina con la loba’, uno de los momentos más esperados del espectáculo, Yamada apareció caminando a escasos pasos de la intérprete de ‘Ciega, sordomuda’, mientras miles de asistentes seguían la escena en la pantalla gigante del recinto.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a Yamada avanzando por el lado derecho de la estrella colombiana, mientras que la influencer Merly Morello lo hace por el lado izquierdo. En segunda fila se ubica la bailarina de ballet Ale Morey, acompañando el recorrido hacia el escenario segundos antes del inicio del show.

‘Camina con la loba’ reunió a Macla Yamada y destacadas figuras peruanas en concierto de Shakira. (Foto: Captura)

A diferencia de las dos primeras fechas, las personalidades seleccionadas cumplieron estrictamente todas las reglas del protocolo, especialmente la disposición de no retirarse los lentes negros en ningún momento. Esta precisión se mantuvo luego de que en las presentaciones del 15 y 16 de noviembre algunas influencers peruanas se quitaran las gafas oscuras, generando críticas en redes, y tras el comentado abrazo de Susy Díaz a la cantante previo al concierto. En esta ocasión, el segmento se desarrolló sin incidentes y fue descrito como “impecable” por la audiencia en línea.

¿Quiénes caminaron con Shakira en su última fecha en Lima?

Según registros compartidos en plataformas digitales, las figuras elegidas para esta presentación fueron Macla Yamada, Pía Copello, Anna Carina, Rebeca Escribens, Natalia Salas, Zully, Ale Morey, Cielo Torres, entre otras personalidades peruanas.

El segmento ‘Camina con la loba’ se ha convertido en un sello del tour, en el que Shakira invita a representantes de cada país a acompañarla desde el backstage hasta el escenario, justo antes de interpretar sus éxitos más emblemáticos. La experiencia, considerada única por quienes participan, simboliza agradecimiento y cercanía con sus audiencias locales.