Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Referencial | Madonna en su histórico concierto en Río de Janeiro con “Nothing Really Matters” | (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Referencial | Madonna en su histórico concierto en Río de Janeiro con “Nothing Really Matters” | (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Madonna denunció este martes la desaparición de varias piezas exclusivas de su vestuario utilizadas durante su reciente presentación en el festival de Coachella junto a Sabrina Carpenter.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.