La cantante estadounidense Madonna denunció este martes la desaparición de varias piezas exclusivas de su vestuario utilizadas durante su reciente presentación en el festival de Coachella junto a Sabrina Carpenter.

A través de sus redes sociales, la artista solicitó la colaboración del público y anunció el ofrecimiento de una recompensa económica para quien facilite la devolución de los artículos.

Según dijo la intérprete de 67 años en su cuenta de Instagram, las prendas desaparecieron poco después de finalizar su espectáculo con Carpenter.

Los objetos extraviados forman parte de su colección personal vintage e incluyen una chaqueta de época, un corsé icónico, un vestido y diversos accesorios complementarios.

La diva subrayó que estos elementos no representan únicamente un valor material, sino que son piezas fundamentales de su legado histórico y profesional.

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El contexto del incidente

El incidente ocurrió tras la comentada aparición especial de Madonna en el show principal de Sabrina Carpenter. Allí, ambas artistas interpretaron clásicos como 'Vogue’ (1990) y 'Like a Prayer’ (1989), marcando uno de los momentos de mayor impacto mediático del festival.

La cantante manifestó su esperanza de que alguna persona encuentre los objetos y se ponga en contacto con su equipo de trabajo para concretar su regreso seguro. Hasta el momento, no se ha revelado el monto exacto de la gratificación ni se han reportado detenciones vinculadas al caso.

Sabrina Carpenter sorprende en Coachella al invitar a Madonna al escenario. (Foto: Instagram / @sabrinacarpenter)

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