Madonna abrirá la gala de los MTV Video Music Awards 2026 para marcar su retorno a la ceremonia tras veintitrés años de su presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera, donde interpretaron los temas ‘Like a Virgin’ y ‘Hollywood’ que culminó con el recordado beso entre las tres artistas.
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