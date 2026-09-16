Madonna abrirá la gala de los MTV Video Music Awards 2026 para marcar su retorno a la ceremonia tras veintitrés años de su presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera, donde interpretaron los temas ‘Like a Virgin’ y ‘Hollywood’ que culminó con el recordado beso entre las tres artistas.

La intérprete encabeza las nominaciones de esta edición con once candidaturas, entre las que destacan video del año por su producción ‘Confessions II - The Film’, además de artista del año y canción del año por ‘Bring Your Love’, grabada junto a Sabrina Carpenter.

El lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Confessions II’, estuvo acompañado por un cortometraje de 13 minutos dirigido por Torso, proyecto audiovisual que sumó las participaciones de Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Feid y Arca.

En la lista de nominaciones también figura Taylor Swift con nueve candidaturas por su trabajo ‘The Life Of A Showgirl’, seguida por Sabrina Carpenter y Ariana Grande con siete menciones cada una.

La ceremonia de los VMAs tendrá como conductor al rapero Snoop Dogg y se emitirá en directo el domingo 27 de septiembre desde Los Ángeles por la cadena CBS, MTV y la plataforma Paramount+, mientras que su transmisión internacional estará disponible al día siguiente en streaming.

Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Awards 2003

*Con información de EFE

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