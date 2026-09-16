La ceremonia de los VMAs contará con la conducción del rapero Snoop Dogg | (Foto: EFE/EPA/WALTER BIERI)
La ceremonia de los VMAs contará con la conducción del rapero Snoop Dogg | (Foto: EFE/EPA/WALTER BIERI)
Por Redacción EC

Madonna abrirá la gala de los MTV Video Music Awards 2026 para marcar su retorno a la ceremonia tras veintitrés años de su presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera, donde interpretaron los temas ‘Like a Virgin’ y ‘Hollywood’ que culminó con el recordado beso entre las tres artistas.

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