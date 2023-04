El polémico rompimiento entre Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué no ha sido exento de su entorno familiar, quienes hasta el momento no se habían pronunciado sobre lo sucedido entre ambas figuras públicas. Sin embargo, la ex suegra de Shakira ha decidido romper su silencio y salir al frente.

Montserrat Bernabéu Guitart, de quien en un momento se rumoreó el no tener una buena relación con su ex nuera, la cantante barranquillera. Bernabéu se animó a brindar una entrevista a un medio español, donde entre varios temas se tocó la separación de su hijo.

En ese sentido, la madre de Piqué recordó un momento difícil porque el pasó su hijo, en un partido en el Camp Nou, donde sin querer se golpeó la cabeza al jugar contra el futbolista Drogba.

“Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello”, dijo entre silencios y conteniendo las lágrimas.

“Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”, sentenció.

Cuando le hicieron consultas sobre el tema de la separación de su hijo y Shakira, la mujer fue tajante y exigió que no se le preguntara sobre ello.