Magaly Medina lamenta la situación de Magaly Solier. (Foto: Composición)
Redacción EC

La reconocida actriz peruana vive uno de los momentos más delicados de su vida. El pasado martes 23 de septiembre , Ayacucho, tras sufrir una grave intoxicación que obligó a los médicos a practicarle un lavado gástrico para salvarle la vida.

De acuerdo con el subgerente de Seguridad Ciudadana de Huanta, la alerta llegó gracias a un vecino, luego de que la madre de Solier pidiera ayuda al verla convulsionando en su vivienda. Serenazgo la trasladó rápidamente al nosocomio, donde los especialistas lograron estabilizarla. “El diagnóstico oficial lo determinarán los médicos”, declaró el funcionario.

La noticia causó impacto inmediato en los medios de comunicación. En ‘Magaly TV La Firme’, expresó su preocupación por la situación de la actriz, recordando que no es la primera vez que atraviesa episodios críticos.

Magaly Solier hospitalizada en Huanta por grave intoxicación. (Foto: Andina)

“Magaly Solier, no sabíamos de ella hace bastante tiempo. Ya habíamos hecho muchas notas sobre los problemas que atravesaba con la bebida y los conflictos con el padre de sus hijos, señaló.

La periodista también recordó que Solier perdió la custodia de sus hijos tras denuncias de abandono y descuido, lo que marcó un quiebre en su vida personal. “Ella estaba alejada de sus hijos porque así lo determinaron las autoridades. Eso fue probado y la tutela pasó a sus padres”, remarcó.

Con un tono entre crítico y preocupado, Medina lanzó una reflexión: “Esperemos que Magaly Solier se recupere, pero no solo de este lavado gástrico. Creo que ella debería tomar un tratamiento largo y consciente para salir de este tormento en el que siempre ha transcurrido su vida.

Finalmente, lamentó la caída en el anonimato de una artista que fue considerada una promesa del cine peruano tras papeles protagónicos en producciones de alcance internacional. “Después de haber protagonizado algunos papeles importantes, ha desaparecido en el anonimato. Es una tristeza enorme ver cómo una artista de su talla está ahora en esta situación, concluyó.

