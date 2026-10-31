La conductora de ATV celebró un nuevo aniversario al aire y se animó a hablar de su colega, con quien mantiene una histórica rivalidad mediática| Foto: Facebook / Composición
La conductora de ATV celebró un nuevo aniversario al aire y se animó a hablar de su colega, con quien mantiene una histórica rivalidad mediática| Foto: Facebook / Composición
Por Redacción EC

La presentadora Magaly Medina aclaró que respeta los más de 35 años de carrera televisiva de Gisela Valcárcel, aunque descartó sentir admiración hacia su persona o mantener una relación de amistad sincera con ella.

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