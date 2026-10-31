La presentadora Magaly Medina aclaró que respeta los más de 35 años de carrera televisiva de Gisela Valcárcel, aunque descartó sentir admiración hacia su persona o mantener una relación de amistad sincera con ella.

Durante un espacio de su programa ‘Magaly TV’ en ATV, como parte de sus 29 años de trayectoria, la comunicadora resaltó la permanencia de Valcárcel en televisión, pero criticó su reciente desempeño en Internet, donde conduce el espacio Aló Gisela.

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“Admiro su trayectoria. ¿Cuántas personas en el Perú se han mantenido y reinventado por más de 35 años en la televisión?” , cuestionó Magaly, recordando que la trayectoria de Gisela data de la época en que ella integraba la revista Oiga.

Sin embargo, ante los comentarios sobre una posible contradicción por sus históricas críticas hacia la conductora, Medina remarcó una clara distinción entre el ámbito profesional y el personal.

Magaly Medina negó que sea íntima con Gisela Valcárcel

“Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella” , aseveró, descartando además un acercamiento pacífico entre ambas.

Sobre el contenido que Valcárcel genera en internet, Medina sostuvo que aún no ha logrado conseguir el éxito: “Creo que las redes todavía le son hurañas. Se ha acercado a las redes, pero todavía no crea una comunidad como la que tiene en televisión”.

Gisela Valcárcel

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Asimismo, la comunicadora tildó de poco espontáneas las apariciones de Valcárcel en el entorno digital y rechazó la etapa en la que mantuvieron un trato cordial frente a las cámaras.

Según Medina, durante la época en que ambas se llamaban “comadres”, la exconductora de ‘El Gran Show’ hablaba mal de ella a sus espaldas, calificando aquella cercanía pasada como un acto de hipocresía.

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