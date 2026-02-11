Magaly Medina minimiza críticas por rating: “Sin bots ni ayuda”

El regreso de Magaly TV La Firme a la pantalla chica abrió nuevamente el debate sobre el rating y la medición de audiencias en el Perú. El estreno de la temporada 2026 alcanzó 7 puntos de sintonía, cifra que generó cuestionamientos en redes sociales al no superar a las telenovelas de América Televisión, líderes en el mismo horario.

Ante las críticas, Magaly Medina respondió en vivo durante la emisión del martes 10 de febrero y defendió el desempeño de su programa. Con tono irónico, la conductora minimizó los comentarios adversos y cuestionó a quienes celebraron la cifra.

“Ayer fue nuestro debut, gracias a todos los que siempre están pendientes de cuánto es nuestra cifra. Tienen menos de 4 puntos y todavía vienen a criticar” , expresó.

El programa se ubicó en el séptimo lugar del ranking diario en Lima + 6 ciudades, según los reportes difundidos tras su estreno. Sin embargo, Medina insistió en que la medición tradicional no refleja el impacto real de su espacio, pues —según afirmó— una parte importante de su audiencia consume el contenido vía digital.

En esa línea, destacó que su canal de YouTube registró 60 mil usuarios conectados en simultáneo durante la transmisión en vivo. “En vivo, en YouTube, sin bots pagados, sin tiktokers contratados y nada de ayuda, 60k conectados. Algo que ya quisieran muchos streamings, esto es orgánico” , señaló, descartando el uso de herramientas artificiales para inflar cifras.

La conductora también atribuyó parte de la diferencia frente a la competencia al “colchón” de audiencia que recibe cada programa antes de su emisión. “La televisión no es la de antes, y lamentablemente yo tengo muy mala suerte con los colchones. Elegí firmar por este canal” , comentó en referencia al espacio previo en su señal.

El debate sobre la legitimidad de las audiencias digitales no es nuevo. En noviembre de 2025, Medina ya había advertido sobre la compra de bots y visualizaciones falsas en plataformas digitales, práctica que —según sostuvo— distorsiona el mercado publicitario y afecta a quienes apuestan por cifras genuinas.

VIDEO RECOMENDADO

“Fue un honor absoluto”, escribió Lady Gaga. La cantante estadounidense interpretó una versión en salsa de “Die with a smile” y se animó a bailar con Bad Bunny.

SOBRE EL AUTOR