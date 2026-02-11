Magaly Medina minimiza críticas por rating: “Sin bots ni ayuda”

Resumen

Magaly Medina minimiza críticas por rating y destaca 60 mil conectados en YouTube. (Foto: Captura de YT/Magaly Tv: La firme)
Por Redacción EC

El regreso de Magaly TV La Firme a la pantalla chica abrió nuevamente el debate sobre el rating y la medición de audiencias en el Perú. El estreno de la temporada 2026 alcanzó 7 puntos de sintonía, cifra que generó cuestionamientos en redes sociales al no superar a las telenovelas de América Televisión, líderes en el mismo horario.

