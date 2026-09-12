En medio de las recientes amenazas de secuestro y extorsión por un millón de dólares que denunció, la conductora Magaly Medina recordó un episodio similar ocurrido meses atrás, durante el proceso judicial que mantenía con el exfutbolista Jefferson Farfán, asegurando que las intimidaciones también alcanzaron a su hijo.

En declaraciones para ATV Noticias, contó que, antes de completar el pago de la indemnización de 350 mil soles ordenada por un juez a favor de Farfán, ambos eran vigilados.

Según explicó, los desconocidos incluso tenían información sobre los movimientos de su hijo, pese a que este no reside en Perú desde hace varios años y solo había llegado a Lima por vacaciones.

“En ese tiempo, mi hijo había acabado de llegar de vacaciones de Europa y ellos tenían datos de dónde se movía. Nadie sabía, más que mi entorno pequeño y cercano, porque él no está expuesto. Sabían que estaba en Lima”, afirmó.

Aunque no relacionó directamente al exfutbolista con estos hechos, aseguró que las intimidaciones ocurrieron mientras debía cumplir con el pago de la reparación civil, dictada tras un juicio por difamación en su contra.

“Las amenazas hablaban en nombre de Farfán y de (Roberto) Guizazola por el juicio que yo tengo. En ese entonces no habíamos pagado la reparación civil y era ‘paga o te metemos bala, paga o te metemos bala’”, dijo.

Magaly Medina denuncia amenazas de secuestro y revela aterrador mensaje.

Nuevas intimidaciones

Hace unos días, Medina informó que un grupo criminal le exigió un millón de dólares a cambio de no secuestrarla. Ante ello, pidió la intervención de la Policía Nacional y reforzó las medidas de protección para ella y su familia.

Además, difundió el mensaje que recibió, atribuido presuntamente a integrantes de Los Pulpos. En este, los remitentes aseguran conocer sus desplazamientos y los de su esposo.

“Tenemos identificados todos los pasos, somos un grupo debidamente entrenado y sofisticado. El secuestro del señor minero Jenss Lara es una muestra de nuestro sello; somos profesionales, así que, por favor, al momento de su inminente captura en las próximas horas, días o meses, tenga el seguro solicitado con un millón de dólares”, se lee en el texto mostrado por Medina.

Magaly también cuestionó la demora en las diligencias policiales. Relató que acudió con sus abogados y entregó las pruebas ese mismo día. Inicialmente, le indicaron que el mensaje podía ser geolocalizado, pero luego le informaron que necesitaban una orden fiscal.

“Los hice públicos y los denuncié ese mismo día. Como está en flagrancia y fui con mis abogados, me dijeron que se podía geolocalizar. Luego me dijeron que no porque necesitaban la orden de un fiscal”, señaló.

Finalmente, afirmó que ha reforzado las medidas de protección para su entorno cercano ante el riesgo que, según sostiene, enfrenta su familia. “Nosotros hemos incrementado nuestra seguridad”, concluyó.

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