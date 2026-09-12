La conductora ha denunciado amenazas y extorsiones por parte de un grupo criminal | Foto: ATV (Captura)
La conductora ha denunciado amenazas y extorsiones por parte de un grupo criminal | Foto: ATV (Captura)
Por Redacción EC

En medio de las recientes amenazas de secuestro y extorsión por un millón de dólares que denunció, la conductora Magaly Medina recordó un episodio similar ocurrido meses atrás, durante el proceso judicial que mantenía con el exfutbolista Jefferson Farfán, asegurando que las intimidaciones también alcanzaron a su hijo.

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