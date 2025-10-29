La actriz Magaly Solier volvió a ser vista públicamente en su ciudad natal de Huanta, Ayacucho, tras varias semanas de incertidumbre sobre su estado de salud. Su reaparición se dio durante un homenaje organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), donde fue recibida con afecto por autoridades, estudiantes y miembros de la comunidad local.

El evento marcó la primera aparición institucional de la protagonista de “La teta asustada” y “Madeinusa” desde que se conoció su hospitalización en septiembre, hecho que generó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

Magaly Solier es homenajeada en su ciudad natal luego de ser hospitalizada por presunta intoxicación. (Foto: FB/Yess Killa)

En la ceremonia, Solier estuvo acompañada por la rectora Hilda Maribel Huayhua Mamani, la vicerrectora académica Roxani Keewong Zapata y un grupo de estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental. Durante la jornada, la actriz recibió un reconocimiento especial por su aporte al desarrollo cultural y por el respaldo constante que ha brindado a la universidad desde su fundación.

Las imágenes difundidas del acto muestran a la artista en mejor estado de salud y con buen ánimo, saludando con una sonrisa a los asistentes y posando para fotografías con jóvenes y docentes. Su presencia generó gran emoción entre los asistentes, quienes destacaron su sencillez y compromiso con su tierra natal.

Magaly Solier retoma actividades públicas tras preocupante episodio médico. (Foto: FB/Yess Killa)

La reaparición pública de Solier fue recibida con esperanza por parte de sus admiradores, que siguieron con preocupación las noticias sobre su estado de salud tras ser internada el pasado 24 de septiembre en el hospital de Huanta por una presunta intoxicación.

Según informaron autoridades municipales en ese momento, la actriz fue hallada convulsionando en su vivienda y trasladada de inmediato al hospital local. Días después, se reportó que su condición había mejorado, aunque la artista se mantuvo alejada de los reflectores para recuperarse.

Reconocida internacionalmente por su interpretación de personajes que reivindican la identidad andina, Magaly Solier ha sido galardonada en diversos festivales y es considerada una de las representantes más importantes del cine peruano contemporáneo. Su regreso público simboliza una nueva etapa de recuperación personal y profesional.

Yahaira Plasencia envió mensaje sobre el fin de la relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa.