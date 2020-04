La actriz británica Maisie Williams, famosa por su papel de Arya Stark, uno de los personajes principales de la exitosa serie “Game of Thrones” producida por HBO. La joven actriz cumplió 23 años el pasado miércoles 15 de abril, por esa razón hacemos un repaso por su carrera.

► Maisie Williams cumple 23 años: Hacemos un repaso de los cambios de look más icónicos de la actriz | FOTOS

Williams nació el 15 de abril de 1997 en Bristol, Reino Unido. Fue criada por su madre soltera, Hillary Frances, una ex administradora de cursos universitarios, que ahora es tanto su manager como su asistente personal. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña.

Maisie Williams es la menor de cuatro hermanos. Estudió en la Clutton Primary School y la Norton Hill School en Midsomer Norton. Más tarde asistió al Bath Dance College para estudiar Artes Escénicas.

En el 2011, Williams debutó como actriz con el papel de Arya Stark en “Game of Thrones”. Comenzó a interpretar a este personaje en ese año y fue elegida entre más de 300 actrices en todo el Reino Unido. Su actuación en la primera temporada fue elogiada tanto por la crítica como por los fanáticos. La joven actriz interpretó a la valiente Arya durante ocho temporadas.

A pesar de ser “Game of Thrones”, la ficción con la que todo el mundo la recuerda, también ha participado en otras producciones. En 2012, interpretó a Loren Caleigh en la ficción de la BBC ‘The Secret of Crickley Hall’ y también apareció en un sketch de ‘Funny or Die’ titulado ‘The Olympic Ticket Scalper’.

Algunas películas independientes en las que tuvo un rol fueron: ‘Heatstroke’ (2012) y ‘Gold’ (2013), así como en un par de cortometrajes ‘Corvidae’ (2013) y ‘Up on the Roof’ (2013).

En el 2017 protagonizó la película “iBoy” de Netflix, en la que interpreta a Lucy Walker, mejor amiga de Tom (Bill Milner) es un adolescente de 16 años que es lastimado por una banda de matones, y que al despertar de un coma, descubre que tiene superpoderes por pequeños fragmentos en el cerebro por su teléfono inteligente y ahora busca venganza con la banda que lo atacó.

El último trabajo audiovisual que se le conoce es “New Mutants”, en la cinta que se estrenaría en el 2020, Williams representará a Wolfsbane. Hasta el momento no se conoce nunca fecha de estreno.