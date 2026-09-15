Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a Susana Gómez. El cantante colombiano compartió este martes 15 de septiembre una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su pareja y el bebé, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante colombiano compartió una fotografía donde muestra al recién nacido. La publicación estuvo acompañada de un revelador mensaje donde da a conocer el nombre de su segundo hijo. “Orion Londoño Gómez. 14/09/26”, se lee en la descripción.

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La publicación rápidamente generó numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del mundo del entretenimiento. Artistas como Laura Pausini, Thalía y Greeicy expresaron sus felicitaciones a la pareja por la llegada de su nuevo bebé.

Con el nacimiento de Orión, Maluma y Susana Gómez ya cuentan con dos hijos. La pareja tuvo a su primera hija, Paris Londoño Gómez, el pasado 9 de marzo de 2024. Ahora, la pequeña se convierte oficialmente en la hermana mayor.

El nacimiento de su segundo hijo también marca una nueva etapa en la vida familiar del cantante. Maluma y Susana Gómez mantienen una relación desde 2020 y, aunque el artista ha compartido algunos momentos de su faceta como padre, ambos han procurado mantener buena parte de su vida familiar lejos de la exposición pública.

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La llegada de Paris significó un importante cambio para Maluma. En marzo de 2025, durante el inicio de su gira “+Pretty+Dirty” en Barcelona, el cantante habló sobre la influencia que tuvo la paternidad en su vida y aseguró que el nacimiento de su primera hija transformó profundamente su manera de ver las cosas.

Maluma y Susana Gómez en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023 (Foto: AFP)

“Desde que nació mi hija Paris, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida”, dijo en aquella oportunidad. Maluma y su pareja han decidido compartir su felicidad con sus seguidores, quienes le han deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida.