Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a Susana Gómez. (Foto: Instagram / @maluma)
Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a Susana Gómez. (Foto: Instagram / @maluma)
Por Redacción EC

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a Susana Gómez. El cantante colombiano compartió este martes 15 de septiembre una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su pareja y el bebé, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a su familia.

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