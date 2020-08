Los fanáticos de Maluma han quedado sorprendidos al notar que el colombiano cerró su cuenta oficial de Instagram, a pesar que está en plena promoción de “Hawái”, canción que estrenó a finales de julio y cuyo video en YouTube ya acumula más de 37 millones de visualizaciones. Y es que sería precisamente esta canción, que es el segundo sencillo de su próximo disco que se titulará “Papi Juancho”, la que habría motivado a que el artista tomara la radical decisión de desactivar su perfil en esta red social.

Ello debido a la ola de especulaciones que ha levantado la letra del tema que cuenta la historia de una pareja que termina su relación amorosa porque se vuelve tóxica y que haría referencia al amorío que mantuvo con la modelo Natalia Barulich, quien actualmente es novia del futbolista Neymar Jr.

Estos rumores habrían generado que el jugador del PSG y sus compañeros se burlen de Maluma a través de un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales, en el que aparecen cantando a todo pulmón la canción y muy sonrientes.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Habría sido después de este hecho que el intérprete colombiano dio de baja a su cuenta de Instagram para, según algunos cibernautas, tratar evitar la ola de comentarios que desataría el clip del brasileño y sus amigos; sin embargo, los memes sobre lo ocurrido ya convirtieron al colombiano en Trending Topic.

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T — Camilo P🇨🇴 (@ismael_camilo) August 19, 2020

Yo explicándole a mi mamá que Maluma cerró su Instagram debido al video en donde Neymar está cantando la canción "Hawai" que Maluma le compuso a Natalia, la cual lo dejó y ahora anda con él, Neymar, quien era "amigo" de Maluma / Mi mamá harta de mis dramas. pic.twitter.com/lWkUSNuyP7 — ズム尺レノイム (@kxrlangas) August 19, 2020

Mauro Icardi viendo como Neymar le bajó la novia a Maluma, y encima, se burla cantando Hawái pic.twitter.com/5vm3ufwNCq — Richi (@RichiBoy_) August 19, 2020

Maluma viendo cómo Neymar canta Hawái a todo pulmón pic.twitter.com/XxqstaB9MW — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓣𝓸𝓻𝓻𝓮𝓼🗯️ (@danielfelipetrs) August 19, 2020

nooooo Maluma cómo vas a entusarte y cerrar las redes sociales como una persona normal eres multimillonario no sé haz otra cosa adopta un cocodrilo compra un país de África — moleculis (@moleculis) August 19, 2020

Como se recuerda, Maluma y Natalia Barulich tuvieron una relación que se inició en 2017 y duró dos años. Tras la ruptura, que ocurrió en noviembre del año pasado, la modelo ofreció una entrevista en la que dejó ver que a pesar de la imagen de pareja sólida que mostraron, no todo fue tan perfecto.

En junio de este año, la también DJ de nacionalidad cubano-croata habló con Danny Morel y explicó cómo fue que vivió su ruptura con el intérprete de “Mala Mía” y reveló algunos aspectos de su romance hasta ahora desconocidos.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, admitió.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, añadió.

