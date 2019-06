Maluma presume su lujoso estilo de vida en nuevo video de Instagram

Maluma y Ricky Martin se volvieron a reunir en un estudio de grabación para "No se me quita", sencillo que forma parte del álbum "11:11" y se convirtió en tendencia en diversos países de Latinoamérica.

En Instagram, el colombiano compartió un divertido video donde aparece vestido con su pijama y anima a sus millones de seguidores a contagiarse de su nueva colaboración con el artista puertorriqueño.

►Maluma a El Comercio: "Mi carrera y mi vida no son color de rosa" | VIDEO

►Maluma recordó sus días en "Combate": "Creo que valió la pena" | VIDEO



"El que este aburrido escuche esta canción para que vea como le cambia el mood. 'No se me quita, esto no se me quita...'. Ricky Martin #MalumaBaby ¡de mis favoritassss!", escribió Maluma como leyenda de su publicación.

En menos de 24 horas, el video compartido por Maluma cuenta con más de 3’845,595 visualizaciones y miles de comentarios felicitando su buen ritmo.

Recordemos que esta colaboración que Ricky Martin hace con el cantante y compositor Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, forma parte de su nueva producción "11:11", la cual estrenó el pasado 17 de mayo.

Este proyecto musical cuenta con colaboraciones junto a grandes artistas como Ozuna, Nicky Jam, Zion & Lennox, Sech, Ty Dolla $ign, Chencho, Farina y Madonna.