Hace unos días, Maluma cerró su cuenta de Instagram justo después que empezara a circular un video en el que aparecía Neymar Jr. y algunos de sus compañeros del PSG cantando la canción “Hawái”. Muchos indicaron que el futbolista quiso burlarse del cantante debido a que la letra del tema hacía referencia al romance que mantuvo con Natalia Barulich, quien actualmente es novia del brasileño.

Sin embargo, el colombiano ha salido al frente para dar una respuesta contundente sobre el tema. Y es que después de reactivar su perfil en la mencionada red social, Maluma realizó una transmisión en vivo para anunciar el lanzamiento oficial de “Papi Juancho”, su quinto álbum de estudio, y como era de esperarse, sus fanáticos lo bombardearon con preguntas al respecto.

Es así que la primera interrogante que Maluma contestó cuando se conectó en vivo fue: “¿En qué te inspiraste para escribir ‘Hawái’?”. Y es que como se recuerda, esta canción cuenta la historia de una pareja que termina su relación amorosa porque se vuelve tóxica. Sin embargo, el artista no fue evasivo y se mostró bastante sincero.

“No estuvo inspirada en ningún acontecimiento de mi vida. (…) Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz… Cada quien se fue por lo suyo, (… ) Yo hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos de nosotros nos sentimos identificados y no porque me pasó a mi”, dijo entre risas.

La segunda pregunta que le hicieron al intérprete cafetero fue: “¿Qué pasó con Neymar'”. Maluma no se quedó callado y señaló: “Parceros no se dejen engañar, de las redes, de los medios de comunicación, por que algunos inflan las noticias. Yo realmente no sé si ellos (Neymar Jr. y Natalia Barulich) están juntos, igual no me importa porque cada uno hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien”.

“Yo no tengo ningún pedo (problema) con él, al revés. Me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París (PSG) por poner esa canción tan cabrona después del partido. Yo debo agradecerles, a Di María que es mi parcero y lo quiero mucho (…), y pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a todo ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí”, agregó.

“Por cierto, todos los que han hecho los memes están ‘cabrones’ y síganlo haciendo”, dijo entre risas , demostrando que ha tomado esto con humor. Además refirió: “Yo soy una persona muy pacífica, a mi no me gustan las peleas, no soy ese tipo de personas y si yo tengo que arreglar algo con alguien , cojo mi celular y rápidamente llamo (...), pero a mi no me gusta el drama y no me gusta eso de estar mandando indirectas”.

Finalmente, Maluma respondió la interrogante más esperada: “Esta noche sale mi nuevo disco ‘Papi Juancho’ y por eso me desaparecí de Instagram, ese fue el único motivo. Necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy yo en este nuevo lanzamiento (...) Una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que soy, yo voy a dejar de hablar y que habla la música”.

