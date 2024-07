El cantante colombiano Maluma rompió su silencio para pronunciarse sobre el video en el que, aparentemente, está peleando con hinchas argentinos durante la final de la Copa América 2024 que se llevó a cabo el último domingo.

El intérprete usó sus historias de Instagram para aclarar que no tuvo ningún enfrentamiento con los seguidores argentinos. Asimismo, recomendó a sus seguidores no creer en todo lo que ven en redes sociales.

“Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mentira. No crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie ”, dijo el cantante.

El artista también aprovechó en aclarar que a razón por la cual decidió pararse en el palco fue para alentar a la gente de Colombia, e incitarlos a que se levanten de sus asientos.

“ Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”, señaló.

Finalmente, aprovechó en indicar que se siente orgulloso por el desempeño del equipo colombiano por su actuación en la competencia y, también, para saludar a los argentinos luego de la victoria.

“Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo, la verdad. Fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás, jamás estar en el estadio con mis compañeros, con la selección de música de Colombia en una suite vibrando todos. Eso no tiene precio, no lo cambio por nada […] y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América”, expresó.