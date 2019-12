El cantante colombiano Maluma se ha vuelto una sensación fuera de los escenarios. La estrella de la música se pasea por los distintos eventos de moda en el mundo y siempre lo hace en buena compañía.

Tras participar de la Gala MET, el reguetonero asistió al desfile de Dior que tuvo lugar el último martes en Miami. Más allá de su presencia, lo que ha sorprendido es que estuvo acompañado de las modelos Winnie Harlow, Kim y Kourtney Kardashian.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el colombiano compartió una fotografía junto a las reconocidas modelos. En la imagen, Maluma aparece abrazado de Winnie Harlow, con quien ha sido relacionado tras terminar su relación con Natalia Barulich.

“Aquí en mala compañía”, escribió el intérprete de “Mala mía” como leyenda de su publicación, la misma que ha recogido más de 1’073,069 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que especulan sobre su romance con la modelo canadiense.

Por si fuera poco, las estrellas del reality “Keeping up with the Kardashians” no fueron las únicas famosas que estuvieron con Maluma. El ex futbolista, David Beckham, también posó junto al artista colombiano.