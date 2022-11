El pasado miércoles 3 de noviembre, Gerard Piqué generó gran conmoción a nivel internacional luego que diera a conocer que se retiraba del fútbol. El defensa español del FC Barcelona compartió un video en sus redes sociales en el que explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa drástica decisión.

La decisión del futbolista se da cinco meses después que se confirmara el fin de su relación sentimental con Shakira y en medio de la polémica que se ha dado por su nuevo romance con Clara Chía.

El inesperado adiós del futbolista generó todo tipo de reacciones y una de las últimas en manifestarse fue Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira.

Acompañada por su hijo, Tonino, y a las afueras del Centro Médico Teknon, en donde se encuentra hospitalizado su esposo William, Nidia fue cuestionada por la prensa sobre la decisión que tomó Piqué.

“Bueno, no sabía nada y me imagino que, si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es”, dijo ante las cámaras y micrófonos que esperaban una respuesta.

Al ser consultada sobre este cambio en la vida de Piqué podría significar que Shakira tendría una posibilidad de mudarse con sus hijos a Miami, Nadia dijo que no sabe nada al respecto. “No sé nada. No me han dicho nada al respecto todavía”, respondió la madre de la intérprete colombiana.

VIDEO RECOMENDADO

Gerard Piqué cumplió reto del papel higiénico con una raqueta y es viral

Gerard Piqué cumplió reto del papel higiénico con una raqueta y es viral (Video: Twitter)