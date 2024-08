La controvertida vedette, actriz y bailarina cubana radicada en México, Niurka Marcos, forma parte del Mandragora Fest 2024, una divertida experiencia junto a lo más relevante del drag mexicano.

La cita es este sábado 21 de septiembre del 2024 y las entradas están a la venta en puntoentrada.com. Será el evento del año para los fans del drag.

En un mismo escenario, en Zentro Convenciones Restobar, ubicada en la avenida Bolivia N.° 266, en el Centro de Lima, estarán brillando juntos tanto estrellas internacionales consolidadas como promisorios talentos y reinas de belleza coronadas en una celebración llena de glamour e impresionantes performances.

El cartel de personalidades del mundo del drag de los mejores programas como “Drag Race México” y “Drag Race Global All Stars” está compuesto por Envy Perú (drag queen, actor, modelo y maquillador peruano radicado en los Países Bajos), Taiga Brava (ganadora de “Queen of the universo”), Gala Varo, La Prohibida (cantante española), Eva Blunt y Horacio Potasio (Finalistas de Drag Race México), Cristian Peralta (ganadora de Drag Race México), y Leexa Fox.

Niurka Marcos es un personaje polémico en México, donde ha protagonizado telenovelas, obras de teatro y ha sido figura principal en la obra Aventurera. Además, ha participado en “La casa de los famosos”.