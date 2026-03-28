“La calle es dura”, decía Manolo Rojas, y en esa frase cabía casi toda su historia. Cabía el muchacho que aprendió a hacer reír cuando todavía no había cámaras ni micrófonos, solo una plaza, una vereda, un puñado de curiosos y el reto de arrancarle una carcajada a la vida. Cabía también el artista que, años después, convertiría esa escuela áspera en oficio y memoria popular. Por eso su muerte no duele solo como la partida de un comediante querido. Duele como el silencio repentino de una voz que supo retratar al Perú desde la risa.

La noche del viernes murió Víctor Manuel Rojas Ibáñez, a los 63 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en la puerta de su vivienda, en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria. Mientras las causas de su fallecimiento son aún materia de investigación, el dolor ya encontró rostro en familiares, amigos, colegas y seguidores que empezaron a despedirlo con desconcierto.

Primeros escenarios

Pero para entender por qué su partida golpea tanto, hay que volver al comienzo. Manolo empezó a actuar a los 16 años, bajo la carpa de un circo familiar, Las águilas humanas. Después vino la calle. Chincha. Las plazas. Las jornadas compartidas con otros cómicos populares como Willy Hurtado, Nicho Ortiz, Cachay, Tripita, ‘El Chorry’ y Cascarita. De esos años hablaba con nostalgia y gratitud. No porque hubieran sido fáciles, sino precisamente porque fueron duros. Porque allí aprendió a confiar en sí mismo, a no rendirse y a seguir detrás de sus sueños cuando el escenario era incierto.

En la calle, decía, había que ser muy bueno. Primero para detener a la gente. Luego para hacer que se quedara. Había que pelear contra la distracción, el apuro y el miedo. Y aun así, o quizá por eso mismo, fue una escuela. De Tripita, recordaba, aprendió una lección que se le quedó para siempre: que un comediante no solo debe hacer reír, también debe dejar algo más, un mensaje, una idea, un pequeño eco que siga sonando cuando el chiste termina.

Eso fue, en el fondo, lo que hizo Manolo Rojas durante toda su carrera. Su talento para la imitación nunca fue una simple reproducción de voces. Tenía el talento para atrapar el alma pública de un personaje, su gesto, su ridículo, su música interna, y devolverlo al público convertido en humor. Por eso sus imitaciones no se agotaban en el parecido. Funcionaban porque eran también una lectura popular del país.

Salto a la pantalla chica

Fue el Brother Pablo el personaje que le abrió las puertas de la televisión. Esa imitación, que empezó a darle notoriedad, lo empujó a buscar un lugar en “Risas y salsa”, entonces el programa más exitoso de la pantalla peruana. Recién al tercer intento logró quedarse. Manolo Rojas nunca se resignó a que una puerta cerrada fuera la última palabra.

Después llegaron “Los amigos de la risa”, “Risas de América” y, más adelante, “Los Chistosos”, donde encontró otro lugar decisivo en su trayectoria. Allí su voz se volvió todavía más cercana y parte de la vida diaria de sus oyentes. En la radio, como en la televisión, mantenía intacta esa capacidad de transformar el humor en compañía. No solo hacía reír: acompañaba.

También hablaba, sin demasiados adornos, de sus años difíciles. Del éxito mal administrado. De los excesos. De los momentos en que se “daba contra los muros”, como lo dijo en una entrevista con este Diario.

Reconocía errores, aceptaba culpas, hablaba de haber sido mal esposo y de la necesidad de pedir perdón para empezar de nuevo. Había en esa honestidad una humanidad que quizá explique también por qué conectaba tanto con la gente.

Quería seguir

En los últimos años se mostraba más sereno. Hacía ejercicio, buscaba paz interior, leía, trabajaba, planeaba. Decía que la disciplina de la radio le había cambiado la vida. Y todavía tenía proyectos: seguir actuando, seguir creando. Tenía previsto hacer dos funciones de “El show de las imitaciones” en la Estación de Barranco. No hablaba como alguien que se estaba despidiendo, sino como alguien que todavía quería construir cosas. Tal vez por eso duele más.

Las reacciones de sus colegas fueron inmediatas. Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, compañeros suyos en “Los Chistosos”, llegaron afectados hasta su vivienda. Ernesto Pimentel resumió la conmoción con una frase simple y devastadora: “La noche más triste”.

Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Daniel Marquina, integrantes de "Los chistosos". (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

Porque con Manolo Rojas no se va solamente un cómico de larga trayectoria. Se va una manera de hacer humor. Una que venía del circo, de la calle, del esfuerzo, del oído fino para escuchar al Perú y devolverlo en clave de risa.

Manolo junto a otros cómicos peruanos en el programa de Jaime Bayly en Miami. (Foto: archivo personal del comediante)

Hay artistas que hacen reír en su tiempo. Y hay otros que terminan formando parte del recuerdo colectivo de un país. Manolo Rojas pertenece a ese segundo grupo. Por eso su muerte no deja solo pena. Deja también la sensación de que algo familiar se ha apagado. Como si, de pronto, el Perú hubiera perdido una de esas voces que ayudaban a reconocerse, incluso en medio de los momentos más difíciles. Descansa en paz, maestro!!!