Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“La calle es dura”, decía Manolo Rojas, y en esa frase cabía casi toda su historia. Cabía el muchacho que aprendió a hacer reír cuando todavía no había cámaras ni micrófonos, solo una plaza, una vereda, un puñado de curiosos y el reto de arrancarle una carcajada a la vida. Cabía también el artista que, años después, convertiría esa escuela áspera en oficio y memoria popular. Por eso su muerte no duele solo como la partida de un comediante querido. Duele como el silencio repentino de una voz que supo retratar al Perú desde la risa.

VIDEO RECOMENDADO

Alejado de los escenarios televisivos y de las cabinas rariadles , el humorista de 91 años comparte en esta entrevista recuerdos íntimos de sus más de sies décadas de trayectoria artística, y nos cuenta cómo pasa hoy sus días
TE PUEDE INTERESAR