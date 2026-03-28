Minutos de angustia vivió la familia de Manolo Rojas el pasado viernes 27 de marzo, poco antes de las 10 p. m., cuando, de manera sorpresiva, encontraron al comediante tendido en la entrada de su casa, en La Victoria, apagándose así la vida del artista, quien deja un notable legado en el cine, la televisión, el teatro y la radio.

De este modo, imágenes de videovigilancia obtenidas por América Noticias registraron la secuencia de los últimos instantes de vida del comediante, quien, pese a los esfuerzos de sus allegados, vecinos y servicios de emergencia, no logró ser reanimado, falleciendo a los 63 años.

Manolo Rojas: Así fueron sus últimos minutos de vida

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:58 p. m., cuando dos hombres que paseaban a sus mascotas frente a la vivienda del artista notaron a una persona tendida en la entrada de su casa. Al ver que no reaccionaba, solicitaron ayuda de inmediato.

Según los testigos, Rojas perdió el conocimiento de manera repentina, por lo que sus familiares lo trasladaron al exterior de la propiedad en un intento desesperado de llevarlo a un centro de salud, tratando de subirlo a la camioneta estacionada a pocos metros de la casa.

Manolo Rojas falleció a los 63 años.

Asimismo, vecinos reportaron que la ambulancia y las autoridades tardaron en llegar. “Sus familiares empezaron a correr tras la ambulancia que se demoraba bastante… hubo una pequeña discusión para que la llamaran”, señaló una testigo, añadiendo que los primeros en presentarse fueron agentes del Serenazgo.

Personal de la División de Emergencia de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos llegó posteriormente al lugar para intentar reanimar al querido cómico, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes.

Hernán Vidaurre abrazando al hijo de Manolo Rojas | (Fotos: César.grados @photo.gec)

Mientras tanto, el hijo de Manolo trató de trasladarlo a un hospital, aunque un oficial de policía le impidió continuar, asegurando que ya no se podía hacer nada por salvarlo. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su muerte, aunque se presume que pudo haber sido un paro cardíaco.

Tras conocerse su muerte, amigos y colegas del actor, como Hernán Vidaurre y Giovanna Castro, del programa radial ‘Los Chistosos’, así como Ernesto Pimentel, con quien compartió escena en ‘El Reventonazo de la Chola’, llegaron a su vivienda para despedirse por última vez.

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El legado de Manolo Rojas

Manolo Rojas, quien contaba con 63 años, era una figura apreciada no solo por su talento en la televisión y la radio, sino también por su trato cercano con sus seguidores. “Siempre ha sido muy respetuoso, siempre saludaba... muy buena persona”, recordó una de sus vecinas ante las cámaras.

Nacido en Huaral el 16 de noviembre de 1962, Manolo Rojas consolidó su carrera desde sus orígenes como cómico ambulante hasta convertirse en pieza clave de programas emblemáticos como ”Risas y Salsa" y "Risas de América". Su capacidad camaleónica le permitió dar vida a imitaciones inolvidables como el “Hermano Pablo”, el “Zambo” Cavero, Jorge del Castillo y Susy Díaz.

En una de sus últimas entrevistas para el diario Expreso, el artista reafirmó el respeto que sentía por su oficio. “Trabajo mucho en un personaje hasta sacarle el jugo para presentarlo al público”, dijo. Rojas, quien tenía un diagnóstico de diabetes, se había dedicado a mejorar su estilo de vida, realizando ejercicios.

Los restos del humorista serán velados desde las 10:00 a. m. en la sede del Ministerio de Cultura, informó América Noticias. Asimismo, familiares del artista revelaron que el deseo final de Rojas era descansar en su natal Huaral, junto a sus padres.