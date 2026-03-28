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Las causas de su muerte están bajo investigación policial | Foto: América Noticias (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Las causas de su muerte están bajo investigación policial | Foto: América Noticias (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Minutos de angustia vivió la familia de Manolo Rojas el pasado viernes 27 de marzo, poco antes de las 10 p. m., cuando, de manera sorpresiva, encontraron al comediante tendido en la entrada de su casa, en La Victoria, apagándose así la vida del artista, quien deja un notable legado en el cine, la televisión, el teatro y la radio.

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